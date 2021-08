Depois das contratações de Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves e Manuel Ugarte, o Sporting começou a arrumar a casa e a encontrar soluções para os excedentários. Battaglia foi emprestado ao Maiorca, Eduardo foi cedido ao Al Raed, Eduardo Quaresma vai rodar no Tondela, Pedro Marques no Famalicão e Pedro Mendes no Rio Ave, Rosier saiu a título definitivo para o Besiktas e Misic rendeu dois milhões ao sair para o Dínamo Zagreb. Agora, chegou a vez de Sporar.

O avançado esloveno, que esteve emprestado ao Sp. Braga na segunda metade da temporada passada depois de ter sido envolvido no negócio que levou Paulinho para Alvalade (e que também incluiu a saída de Borja a título definitivo para os minhotos), vai ser novamente cedido pelos leões. Desta feita, Sporar vai ser emprestado ao Middlesbrough, clube que compete atualmente no Championship, o competitivo segundo escalão inglês.

Sem entrar nas contas de Rúben Amorim, que tem Paulinho e Tiago Tomás enquanto prioridades destacadas na frente de ataque, o internacional pela Eslovénia vai ficar no Middlesbrough até ao final da temporada — o negócio inclui uma opção de compra de 8,5 milhões de euros que se torna obrigatória se Sporar marcar, pelo menos, 15 golos ou se a equipa garantir a promoção à Premier League.

De recordar que o avançado de 27 anos chegou ao Sporting em janeiro de 2020, no mercado de inverno e a troco de seis milhões de euros, na sequência da saída de Bas Dost no verão e depois de marcar 21 golos pelo Slovan Bratislava na primeira metade dessa temporada entre campeonato e Liga Europa. De lá para cá, Sporar marcou 11 golos em 38 jogos pelos leões.

???????????? épocas de Esforço, Dedicação, Devoção e Glória! ????⚪ ???? Campeonato Nacional (Seniores, Juniores, Juvenis e Iniciados)

???? Taça de Portugal

???????????? Taça da Liga

???? Supertaça Obrigado, @luismaximiano81! ???? #MadeInSporting pic.twitter.com/uYm4rSNSfc — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) August 17, 2021

Quem também está de saída de Alvalade, ainda que a título definitivo e já de forma confirmada, é Luís Maximiano. O jovem guarda-redes, que fez toda a formação na Academia, foi oficializado esta terça-feira no Granada, onde atuam os também portugueses Domingos Duarte e João Costa, assinou por quatro temporadas e deve significar um encaixe de cinco milhões de euros ao Sporting. Os leões despediram-se do jogador de 22 anos nas redes sociais, com um vídeo onde destacam as “dez épocas de esforço, dedicação, devoção e glória” e onde Maximiano surge a despedir-se dos colegas, em lágrimas.

“São 10 anos que passaram a correr mas chegou a altura de ir por outro caminho. Quero agradecer a todos por meterem o clube onde está, onde merece. Foi um grande prazer que tive na vida, poder ser campeão pelo Sporting. Vou continuar a torcer como um adepto. É um momento muito difícil na minha vida”, disse o guarda-redes. O Sporting fica agora com apenas dois guardiões no plantel principal, o titular Adán e o suplente André Paulo, sendo que João Virgínia, jovem guarda-redes que está no Everton e que começou a formação no Benfica, deve ser o eleito para reforçar este setor.