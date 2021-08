Após tomarem o poder, os talibãs falaram esta terça-feira pela primeira vez publicamente. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do movimento islâmico considerou ser um “orgulho” que o Afeganistão se tenha conseguido “emancipar e expulsar os estrangeiros”. Prometeu também que “ninguém será vingado” e indicou que o objetivo passa agora por “viver pacificamente” e não ter nem “inimigos internos” nem “externos”.

“Vivemos momentos desafiantes e crises. Também foram cometidos muitos erros. Mas agora o Afeganistão não vai ser mais um cenário de guerra”, afirmou Zabihullah Mujahid, reiterando que mesmo quem colaborou com o Governo interior ou as forças estrangeiras não sofrerá represálias. “Vamos perdoar todos pelo benefício da paz e da estabilidade no Afeganistão. Ninguém vai bater à porta de ninguém para perguntar que lado é que ajudou e porquê.”

Questionado pelos jornalistas, o porta-voz assegurou que as mulheres vão poder estudar e trabalhar, tendo um “papel ativo” dentro da sociedade, desde que enquadrado na “lei islâmica”. Este tema é uma das maiores preocupações da comunidade internacional, que receia que aconteça o que sucedeu entre 1996 e 2001, numa altura em que os talibãs controlavam o Afeganistão e restringiram a vida das mulheres e meninas, proibindo-as de estudar, trabalhar, conduzir ou andar na rua desacompanhadas.

“O solo afegão não será usado contra ninguém”

Zabihullah Mujahid adiantou que o Afeganistão “não irá abrigar no país ninguém que queira atacar outras nações”, aludindo à Al-Qaeda. “O solo afegão não será usado contra ninguém”, garantiu Zabuhullah Mujahid à comunidade internacional.

Os talibãs justificaram também o motivo pelo qual entraram em Cabul, salientando que “apenas viam caos” na capital do Afeganistão. “O nosso plano original era parar às portas de Cabul para que o processo de transição pudesse ficar completo sem problemas”, referiram, sinalizando no entanto que o governo estava a ser “incompetente” por não estar a conseguir garantir a “segurança dos residentes”.

O discurso de Zabihullah Mujahid incluiu ainda a promessa de que os órgãos de comunicação social privados “irão manter-se independentes”, embora tenha sublinhado que os jornalistas “não devem trabalhar contra os valores nacionais”.

Apesar destas promessas de alguma abertura, a maioria da população mantém-se cética, com as gerações mais velhas a recordarem nitidamente o ultraconservadorismo islâmico defendido pelos talibãs nos anos 1990, incluindo as severas restrições às mulheres, os apedrejamentos e amputações públicas e o isolamento em relação ao resto do mundo.