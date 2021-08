Sever do Vouga, Vouzela, Oliveira de Frades e São Pedro do Sul vão, este verão, acolher concertos de canto polifónico feminino, que são o culminar de um esforço desenvolvido para captar vozes jovens que permitam perpetuar esta prática.

Os concertos, a realizar em 21 e 22 de agosto e em 11 e 12 de setembro, resultam de oficinas integradas no projeto Cultura Entre Pontes e que reúnem jovens vozes dos quatro concelhos para que não se perca o canto polifónico feminino, que está a ser alvo de uma candidatura a património imaterial da UNESCO.

Segundo o diretor artístico das oficinas e dos concertos de canto polifónico, Paulo Pereira, “há muito que não se testemunhava a vontade de perpetuar o canto polifónico com esta vitalidade e com um grupo de mulheres tão jovens, com uma média de idades na casa dos 30 anos”, sendo estes quatro concertos uma prova disso.

Há algo de profundamente mágico e particular no canto polifónico que é esta técnica de canto, para alguns algo difícil de compreender, que é precisamente cantar em ‘descante’, em que a afinação em particular soa a algo ‘desafinado'”, considera.

Paulo Pereira explica que “parece uma contradição, mas é aqui que reside o caráter diferenciador, único, desta forma de cantar ‘modas'”, em que “as vozes projetadas com força vão ao limite agudo da canção e revelam uma concentração quase em transe das cantoras”.

“Quem ouve pela primeira vez canto polifónico associa muitas vezes às vozes de outras paragens, da Córsega, às vozes árabes e búlgaras. É uma experiência que nos transcende, hipnotiza”, sublinha.

Irão juntar-se aos espetáculos associações locais de cada município. Cada uma delas apresentará cerca de três cantadas ou modas, com base no património recolhido por Michel Giacometti, etnomusicólogo francês que desenvolveu no território um trabalho de preservação e valorização do património imaterial associado ao canto polifónico.

As oficinas, que são ministradas pelas cantoras Carmina Repas Gonçalves, Joana Negrão, Celina da Piedade e Teresa Campos, visam “preservar e reinterpretar o cancioneiro tradicional do território, para que esta importante e identitária prática não se perca no tempo”.

O objetivo é o “ensino, disseminação e valorização do canto a três vozes junto da população mais jovem, sendo recuperadas e transcritas para pauta dez cantadas a partir do património musical polifónico dos quatro municípios”, nomeadamente Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, e Vouzela, Oliveira de Frades e São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.