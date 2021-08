Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter atingiu Vanuatu, no oceano Pacífico — a nordeste da Austrália —, esta quarta-feira, segundo os serviços geológicos norte-americanos USGS (United States Geological Survey).

A magnitude do sismo chegou a ser indicada como 7,1, mas foi atualizada à medida que foram recebidos mais dados.

O epicentro do sismo localizou-se junto à costa de Port Olry, uma pequena vila turística na ilha de Espiritu Santo, na província de Sanma.

O sismo foi registado às 11h10 (hora de Lisboa), a uma profundidade de 84 quilómetros a cerca de 20 quilómetros de Port Olry.

Com base nos parâmetros iniciais do sismo foi lançado um alerta de tsunami na região. O alerta foi levantado às 12h16 (hora de Lisboa).

Caso acontecesse, as ondas poderiam chegar a 300 quilómetros do epicentro do sismo. Ainda assim, as regiões mais próximas podem ainda verificar alguma flutuação no nível do mar.

