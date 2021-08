Portugal registou 17 óbitos com Covid-19 em 24 horas, algo que não acontecia desde 10 de agosto, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. A média a sete dias que estava a descer desde 9 de agosto (quando foi de 15,3) voltou agora a subir de 11,7, na terça-feira, para 12,4, esta quarta-feira.

No boletim destacam-se também os 2.983 novos casos de infeção com SARS-CoV-2, que já não atingiam um valor tão alto desde 4 de agosto (quarta-feira), quando foram registados 3.203 casos. No dia 11 de agosto (quarta-feira), tinham sido registados 2.948 casos. A média a sete dias voltou a subir (2.332) depois de ter descido na terça-feira.

Não se registava uma descida tão grande nos internamentos desde março

Estão 695 pessoas internadas com Covid-19 — menos 49 do que no dia anterior —, das quais 139 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos cinco do que na terça-feira.

Não havia uma redução tão grande no número de internamentos desde março e o valor mais próximo aconteceu também em agosto, no dia 11, com menos 44 pessoas internadas.

Os internamentos em cuidados intensivos descem todos os dias desde 4 de agosto, quando havia 204 doentes nestes serviços. Desde 8 de julho, com 136 doentes, que não se registavam menos de 140 doentes nas UCI.

Quase tantos casos na casa dos 20 anos como todos os grupos etários acima dos 40 juntos

O maior número de infeções continua a registar-se entre os 20 e os 29 anos — 879 casos, 29%. Esta faixa etária tem ligeiramente mais casos que as duas anteriores (até aos 19 anos), com um total de 844 casos, e pouco menos do que todas as faixas etárias acima dos 40 anos (898 casos no total).

As mulheres registaram mais 71 casos de infeção (1.524) do que os homens (1.453), todas as diferenças acima dos 40 anos. Acima dos 80, por exemplo, as mulheres tiveram mais 30 casos. Os homens tiveram mais 19 casos até aos nove anos.

No caso das mortes, houve mais registos entre os homens (10) do que entre as mulheres (sete), sendo a larga maioria acima dos 80 anos (sete homens e cinco mulheres). Morreram ainda dois homens e duas mulheres na casa dos 70 anos e um homem na casa dos 60.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a que registou mais óbitos — seis, um terço do total. O Centro teve quatro mortes e o Algarve três. As regiões do Norte e Alentejo tiveram duas mortes cada uma. Nas ilhas não se registaram óbitos.

A região de LVT registou 1.146 novos casos (38%), enquanto a região Norte registou 858 novos casos (29%) nas últimas 24 horas. O Centro teve 419 casos (14%), o Algarve teve 287 (10%) e o Alentejo teve 185 (6%). Nas regiões autónomas, registaram-se 45 casos na Madeira e 43 nos Açores.

A matriz de risco apresentada no boletim epidemiológico da DGS é atualizada às segundas, quartas e sextas-feiras, mas esta quarta-feira o boletim mantém os dados de segunda-feira. A DGS dá conta da situação e esclarece que “o R(t) e incidências não estão atualizados neste relatório de situação devido a um atraso no processo”, mas asseguram que “amanhã essa situação estará ultrapassada”.

Esta quarta-feira, a DGS reporta ainda 2.206 pessoas recuperadas da infeção e menos 1.115 contactos em vigilância (num total de 51.013). No total, são 44.505 casos ativos — mais 760 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.009.571 casos de infeção e 17.601 óbitos.