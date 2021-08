É hora de render da guarda em Buckingham, ou pelo menos em The Crown, que segue em passo apressado a caminho da sua quinta temporada, estacionando na conturbada década de 90. Primeiro chegaram-nos as aguardadas primeiras imagens de Imelda Staunton na pele de Isabel II, que irá suceder no papel da soberana a Olivia Colman. E se os fãs da série histórica da Netflix criada por Peter Morgan já tiveram também direito a um vislumbre de Claudia Harrison a dar vida à princesa Ana, por estes dias todas as atenções recaem sobre Carlos e Diana, nos respetivos atores que se preparam para entrar em ação e, claro, no habitual despiste de semelhanças físicas, vantagem que parece recair sobre Elizabeth Debicki.

A senhora que se segue a Emma Corrin será a malograda Princesa do Povo enquanto Dominique West, que deixa para trás um passado recente de polémicas, ao nível do grau de turbulência que agitou a família real naquele fim de século, veste o fato de príncipe de Gales. A avaliar pelos comentários, o público parece mais convencido com a escolha feminina do que masculina. “Quem dera a Carlos ser assim tão sexy”, arriscam mesmo.

Aos 51 anos, West (“The Affair”, “The Pursuit of Love”, assumirá a pasta até aqui confiada ao ator Josh O’Conner naquela que será a penúltima temporada da saga dramática. Quanto a Debicki, de 30 anos (“Tenet”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” e Alice in “Widows.”), continuará a trazer-nos as inquietações de uma princesa cujo desfecho trágico poderá, ou não, fazer parte deste guião: não é certo ainda se o acidente que a vitimou em 1997 será incluído já ou relegado para a sexta e última temporada, da mesma forma que os produtores se recusam a confirmar se esse momento choque será reabilitado na ficção.

Depois da estreia fulgurante da quarta temporada, em novembro de 2020, com direito a uma assistência que bateu o mediático casamento de Carlos e Diana (mais de 29 milhões de pessoas viram tudo na primeira semana), a temporada cuja produção começou em julho promete explorar o famoso “annus horribilis” da monarca, em 1992, uma fase marcada pela separação de três dos seus quatro filhos, incluindo os príncipes de Gales, bem como a revelação do caso mantido por Carlos e Camilla, para não falar das infames imagens de Sarah Ferguson em top less na companhia de um amigo.

Jonathan Pryce (“Os Dois Papas”) como príncipe Filipe, Lesley Manville (“Maléfica”) Princesscomo princesa Margaret e Jonny Lee Miller (“Elementary”) como John Major, completam o elenco principal da temporada que aí vem, ainda sem data de estreia anunciada, sendo que deverá ser preciso esperar até 2022.