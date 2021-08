A Renault Portugal assinou um protocolo de colaboração com a Associação Aldeias Históricas de Portugal (AAHP) que vai permitir fazer de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, um exemplo em termos de mobilidade sustentável, para o que será fornecida a esta aldeia histórica uma frota de diferentes modelos eléctricos com a marca do losango.

A intenção por detrás deste projecto-piloto, a ser implementado em colaboração com o município de Figueira de Castelo Rodrigo, é levar a que os 100 habitantes da aldeia e os turistas que a visitam possam deslocar-se e explorar as suas belezas, sem emitir nem um grama de CO 2 para a atmosfera e, simultaneamente, sem fazer qualquer ruído. Tão importante quanto isso, “sem qualquer custo para os utilizadores”, frisa a Renault. A manutenção dos veículos ficará a cargo da marca, sendo que está prevista a constituição de uma equipa que tratará de fazer a gestão da frota e dos carregamentos. Neste ponto, é de especial importância o envolvimento da autarquia, que assegurará que haverá por perto postos de carga, para “abastecer” os acumuladores dos Renault que vão entrar ao serviço no último trimestre deste ano.

Segundo a marca francesa, esta iniciativa vai permitir dar a conhecer as vantagens da mobilidade eléctrica em paragens mais distantes, indo para lá dos grandes centros urbanos, para demonstrar que os veículos a bateria também fazem sentido “e são uma excelente solução para os territórios de baixa densidade”.

São quatro os modelos eléctricos que vão fazer de Castelo Rodrigo um exemplo a seguir: Twizy, Twingo, Zoe e até o Kangoo Z.E., que vai ter de provar o seu valor aos agricultores e aos criadores de gado desta aldeia com vista para o vale do Côa.

Recorde-se que a Renault está a desenvolver em Porto Santo, desde 2018, um projecto em parceria com a Empresa de Electricidade da Madeira e o Governo Regional, com o intuito de promover a transição energética da ilha. A ideia é criar um ecossistema eléctrico “inteligente”, conjugando os veículos eléctricos com o armazenamento da energia em baterias estacionárias, a “recarga inteligente” e o vehicle to grid. Como tal, atendendo à experiência já adquirida, é expectável que esta parceria com a AAHP venha a evoluir no mesmo sentido e contemple, inclusivamente, o alargamento desta solução a outras aldeias históricas portuguesas. Contudo, a Renault Portugal prefere reservar-se a fornecer mais detalhes acerca deste projecto mais para o final do ano, antes de arrancar com esta experiência pioneira.