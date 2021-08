Confrontos entre as forças talibãs em Jalalabad, a quinta maior cidade do Afeganistão, e um grupo de residentes provocaram vários mortos e feridos, noticiam vários jornais internacionais.

Os talibãs terão disparado vários tipos após os manifestantes terem marchado pelas ruas da cidade e retirado a bandeira talibã, que substituíram pela bandeira nacional do Afeganistão. Segundo relata o enviado da Al Jazeera em Cabul, Rob McBride, as forças talibãs têm estado a substituir a bandeira nacional pela sua, o que tem causado descontentamento entre a população.

Em Jalalabad, a cerca de 128 quilómetros da capital Cabul, um grupo de residentes decidiu agir e repor a bandeira do Afeganistão numa importante praça da cidade. Os violentos confrontos com as forças talibãs terão provocado vários mortos e feridos. Ali M. Latifi, também da Al Jazeera, adianta que pelo menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a bandeira foi reposta:

Residents in Jalalabad took down the Taliban flag and replaced it with red, black and green flag. pic.twitter.com/AEQA8gjG3u — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 18, 2021

O violento incidente em Jalalabad não é o único a marcar esta quarta-feira. Junto ao aeroporto de Cabul, pelo menos 17 pessoas ficaram feridas após terem sido espezinhadas por uma multidão descontrolada, noticia a Reuters, com base numa fonte oficial da NATO.

A situação junto ao aeroporto permanece tensa há vários dias devido à presença de centenas de afegãos que procuram desesperadamente sair do país. Segundo a Reuters, para tentar controlar o caos no local, foi entretanto proibido que cidadãos sem passaporte ou visa parem junto ao aeroporto.

Não existem por enquanto relatos de violência na zona, afirmou a mesma fonte da NATO. Contudo, nos postos de controlo montados a caminho do aeroporto, repetem-se relatos de violência.

O conselheiro norte-americano para a segurança nacional, Jake Sullivan, mostrou-se preocupado com a situação, que contraria a promessa feita pelos talibãs de uma “passagem segura” para quem tentasse chegar ao aeroporto da capital. Segundo o The Guardian, estão a circular imagens que mostram uma mulher e uma criança com ferimentos na cabeça após terem sido alegadamente espancados e chicoteados num desses pontos de controlo.

Sullivan, citado pelo jornal, admitiu que Washington tem recebido relatos de indivíduos cuja passagem foi recusada e de alguma violência, mas frisou que um número significativo tem sido capaz de chegar ao aeroporto. O conselheiro disse que os Estados Unidos estão em contacto com os talibãs para tentar resolver “esses problemas”. “Estamos preocupados se estes vão continuar nos próximos dias.”