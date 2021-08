As escolas públicas de dois condados da Flórida podem vir a ser sancionadas por terem imposto o uso de máscara desafiando assim as indicações do governador republicano Ron DeSantis. A Comissão de Educação do Estado votou nesse sentido na terça-feira, considerando que as leis estaduais tinham sido violadas, avançam vários órgãos de comunicação social dos Estados Unidos, como o Washington Post.

O executivo de DeSantis segue uma política não restritiva quanto ao uso de máscara, tendo já vindo a ameaçar com o corte de verbas a escolas que imponham o seu uso obrigatório. A punição — ainda não definida, mas que pode passar pela retenção de fundos para salários, ou demissão de responsáveis escolares, avança o jornal 6South Florida — estabelece um marco: é a primeira vez que distritos são penalizados por tornarem a máscara obrigatória, lembra a NBCnews.

O governo estadual defende que os dois condados, Alachua e Broward, não permitem que os pais escolham livremente se os filhos devem ou não usar a máscara, exigindo antes recomendações médicas para não o fazerem.

Os representantes das escolas defenderam-se numa audiência que durou mais de duas horas na terça-feira com o argumento de que esta era melhor forma de tentarem travar a propagação do novo coronavírus, já que na Flórida as crianças com menos de 12 anos não podem ainda ser vacinadas além de que há falta de vacinas no Estado.

A forte disseminação da variante Delta tem registado os números mais altos de Covid-19 no Estado, contabilizando quase três milhões de casos e 41 mil mortes, contribuindo para o clima acesso que se gerou na audiência parcialmente aberta ao público.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A responsável escolar do condado de Alachua, Carlee Simon, referiu que muitas crianças tiveram que estar em quarentena depois de contactarem com pessoas infetadas, antes do início do ano letivo escolar.

Apesar de o uso de máscara ter muitos apoiantes segundo mostram sondagens recentes, seis estados, entre os quais a Flórida e o Arizona — cujo governador Doug Ducey anunciou apoios e bolsas e a famílias e escolas que estejam de acordo com as diretivas do Estado –, mantêm-se empenhados em manter as suas políticas de uso restritivo de máscara.

Já no fim de semana, Joe Bidden ligou aos dois dirigentes escolares dos dois condados para lhes dar os parabéns por imporem o uso da máscara apesar de os governos republicanos o proibirem. E prometeu dar dinheiro federal a Broward, caso DeSantis avance com o corte de fundos. Aliás, o Presidente dos EUA já tinha escrito ao governador a dizer-lhe isso mesmo: os fundos federais estariam disponíveis para os administradores escolares que venham a sofrer represálias do Estado.