A rede de Superchargers da Tesla tem crescido nos últimos tempos mais rapidamente do que o habitual. A marca norte-americana possuía, no final de Junho, 2966 estações de carga e 26.900 Superchargers, o que dá uma média de nove postos de carga por estação. Isso representa um incremento de 46% no número de estações de carga e 49% nos carregadores, face ao ano anterior. Se nos concentrarmos exclusivamente na Europa, temos que a Tesla inaugurou mais estações de carga nos últimos três meses de 2020, do que a sua rival Ionity nos seus quatro anos de existência, o que tem enfurecido até algumas marcas que estão a pagar a factura.

A notícia que a Tesla pretendia abrir a sua rede de carga a outros construtores foi uma grande surpresa e não necessariamente positiva para os clientes da marca, que assim vêem o construtor abrir mão de uma das suas principais vantagens. Mas rapidamente se percebeu que a explicação para este democratizar da rede de carga, pelo menos no mercado norte-americano, se prende com os incentivos concedidos pelo Governo norte-americano, que alocou 7,5 mil milhões de dólares para o reforço da rede de carga de veículos eléctricos.

Para se candidatar a receber uma fatia generosa desta ajuda às infraestruturas de recarga, a Tesla, que efectivamente tem a maior rede de postos de carregamento no país, teria de aceitar modelos de outros construtores e proporcionar um sistema de facturação, ou seja, abrir parcialmente a aplicação da marca aos clientes que quiserem utilizar os Superchargers. Não se sabe ainda quanto é que a Tesla irá receber do Estado norte-americano, nem se os clientes da marca irão pagar o mesmo valor pela utilização da rede ou se terão, em cada estação, postos reservados só para si. Mas a marca já anunciou grandes reforços nos investimentos em novos Superchargers, pelo menos nas zonas em que há mais carros da Tesla a circular, que prometem crescer de forma ainda mais acelerada nos próximos tempos, antes da abertura ao público.

Na Europa, contudo, a situação pode ser ligeiramente diferente. O poder político europeu gostaria de ver a rede da Tesla aberta a condutores de outras marcas, mas não houve anúncios da União Europeia (UE) que fizessem prever um pagamento à marca para compensar a abertura. Os diferentes países da UE estão obrigados a investir numa rede de postos de carga – e também de produção e abastecimento de hidrogénio –, pelo que é possível que as negociações com o construtor norte-americano se façam país a país, e não em bloco, em termos de UE.

A Alemanha tem sido o país mais empenhado nas negociações com a marca de Elon Musk, mas falta saber quanto é que a Tesla receberá pelo investimento realizado. Não é impossível que a solução a encontrar seja similar à praticada pela Ionity, em que os veículos oriundos dos cinco grupos que integram o consórcio (BMW, Daimler, Hyundai/Kia e Volkswagen AG, além da Ford) pagam um valor inferior, para todos os veículos das outras marcas suportarem custos 2,5 vezes superiores. Não será a solução ideal para os utilizadores de veículos recarregáveis, em termos absolutos, mas este modo de funcionamento pode não desagradar por completo aos clientes da Tesla, permitindo à marca ser compensada pela abertura da rede ao público por via da cobrança da energia por um valor mais elevado.