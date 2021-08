Mais de 80 concelhos dos distritos de Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Guarda, Coimbra, Leiria, Viseu, Vila Real e Bragança apresentam esta quarta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio. O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.

O IPMA colocou sob aviso laranja as regiões montanhosas da Madeira e a amarelo a Costa Norte da ilha e o Porto Santo até às 18h00 desta quarta-feira. Sob aviso amarelo por causa do tempo quente estão também os distritos de Évora e Beja até às 18h00 desta quarta-feira

Este risco tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Devido à continuação de condições meteorológicas que aumentam o risco de incêndio, o Governo determinou na segunda-feira que 14 distritos do continente vão continuar em situação de alerta até ao fim desta quarta-feira.

A decisão, assinada pelos ministros da Defesa, Administração Interna e Ambiente, abrange os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

No âmbito da situação de alerta, lembrou o Governo num comunicado divulgado pelo Ministério da Administração Interna, são implementadas medidas excecionais como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. A mesma proibição aplica-se a caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.

Portugal continental, o arquipélago da Madeira e as ilhas de São Miguel e Flores (Açores) apresentam também um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As ilhas Terceira e Faial, no grupo central dos Açores, estão esta quarta-feira com risco elevado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo. Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol. Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t’shirt’ e protetor solar.