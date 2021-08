Maria Andrejczyk, lançadora de dardo polaca, leiloou sua medalha de prata conquistada em Tóquio 2020 para ajudar a financiar uma cirurgia cardíaca de um bebé de oito meses. Mas a atleta de 25 anos não ficou sem ela: a cadeia polaca de lojas de conveniência que a comprou deu-lha de volta.

A decisão de Maria foi anunciada nas redes sociais: “Não demorei muito para decidir, foi a primeira angariação de fundos em que participei e sabia que era a certa. Miłoszek (o bebé) tem um defeito cardíaco sério e precisa de uma cirurgia. Também tem contado com o apoio de Kubuś, um menino que não conseguiu ultrapassar a doença, mas cujos pais incríveis decidiram doar os fundos que arrecadaram a Miłosz. E, desta forma, também quero ajudar. É por ele que estou a leiloar a minha medalha olímpica de prata”, escreveu no Instagram.

Segundo a Eurosport, em 2018, a atleta polaca recuperou de um caso de cancro nos ossos, já depois de ter participado nos Jogos do Rio de Janeiro, onde terminou no quarto lugar de lançamento do dardo. Ao saber da história da criança e da impossibilidade financeira de os pais pagarem a sua cirurgia, Maria Andrejczyk decidiu ajudar, divulgando que o lucro do leilão seria usado para custear a viagem e a operação: cerca de 328 mil euros.

Neste momento sabe-se, através da página criada pela atleta, que a angariação de fundos preencheu 93,8% do objetivo estabelecido. Na passada terça-feira, Maria Andrejczyk congratulou todas as pessoas que participaram: “Devido ao facto de terem feito maravilhas e unido forças, pagaram mais do que o equivalente [ao preço] da medalha”, escreveu Maria Andrejczyk na sua página de Facebook, na segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mamy zwycięzcę licytacji! W piątek otrzymałam tę wspaniałą informacje, a z racji faktu, że Wy kochani już… Posted by Maria Magdalena Andrejczyk on Monday, August 16, 2021

Uma empresa mereceu um agradecimento especial, a Zabka, cadeia polaca de lojas de conveniência que comprou a medalha de prata olímpica. Fez mais do que isso: devolveu a prata à atleta. “Ficámos comovidos com o gesto extremamente nobre e decidimos dar-lhe a medalha de volta“, explicou a empresa nas suas redes sociais.

Byliśmy poruszeni pięknym i niezwykle szlachetnym gestem naszej Olimpijki ????, dlatego postanowiliśmy wesprzeć zbiórkę… Posted by ŻABKA – mały wielki sklep on Monday, August 16, 2021

Maria Andrejczyk esteve entre os 11.656 atletas qualificados para Tóquio e foi uma das que saiu medalhada. A polaca era a preferida no lançamento do dardo, mas não conseguiu atingir ou superar o seu melhor resultado, 71.40 metros. Ainda assim, a marca dos 64,41 metros retribuiu-lhe a medalha de prata — que permitiu à atleta a realização deste gesto filantropo.