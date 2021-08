Têm sido intensas semanas de rumores sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Muitos colocavam em dúvida a possibilidade de voltar à Juventus, até depois de uma publicação enigmática do jogador nas redes sociais, mas o regresso aos trabalhos e o aparente compromisso com os italianos afastou essa ideia. Depois, Messi foi para o PSG e surgiram as notícias de que o português também estaria a caminho de Paris. Depois, surgiram as notícias de que o português se tinha oferecido ao Manchester City. Depois, surgiram as notícias de que Carlo Ancelotti lhe tinha ligado a pedir que voltasse ao Real Madrid. E Ronaldo, numa reação pouco habitual, não conseguiu permanecer calado.

Esta terça-feira, através do Instagram, o avançado da Juventus respondeu e reagiu a todos os rumores, confirmou que está na Juventus para ficar e afastou-se de todos os cenários alternativos. “Todos os que me conhecem sabem o quanto me concentro no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, esse tem sido o meu lema desde o início da minha carreira. Contudo, tendo em conta tudo o que tem sido dito e escrito recentemente, tenho de marcar a minha posição”, começou por escrever Ronaldo, num longo texto que acompanha uma imagem onde surge com um dedo à frente da boca, a pedir silêncio.

“Mais do que o desrespeito por mim enquanto homem e jogador, a maneira frívola como o meu futuro tem sido discutido na comunicação social é uma falta de respeito para com todos os clubes envolvidos nestes rumores, assim como para com os seus jogadores e staff”, acrescentou, comentando depois especificamente as notícias que o ligavam a um regresso ao Real Madrid, naquele que em teoria seria um desejo expresso do treinador Carlo Ancelloti.

“A minha história no Real Madrid já está escrita. Foi gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em recordes e manchetes. Está no museu do Santiago Bernabéu e está também nas memórias de todos os adeptos do clube. E para além daquilo que alcancei, lembro-me de que naqueles nove anos tive uma relação de profundo afeto e respeito pela ‘afición merengue’, um afeto e respeito que mantenho até aos dias de hoje e que vou sempre estimar. Sei que os verdadeiros adeptos do Real Madrid vão manter-me nos seus corações tal como eu os mantenho no meu”, atirou. De recordar que, também esta terça-feira, o próprio Ancelotti recorreu ao Twitter para rejeitar o rumor de que tinha pedido diretamente a Ronaldo que voltasse a Madrid, afirmando que “Cristiano é uma lenda” mas garantindo que nunca tentou contratá-lo.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Ainda na publicação, o capitão da Seleção Nacional defendeu que “ninguém se preocupa em tentar descobrir a verdade”. “Assim como este episódio mais recente em Espanha, têm aparecido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes em muitas ligas diferentes (…) Estou a quebrar o meu silêncio agora porque não posso permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho de enfrentar. Tudo o resto? Tudo o resto é só conversa”, terminou Cristiano Ronaldo.