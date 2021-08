Um smoothie. Ou, em bom português, um batido. Em “Nine Perfect Strangers”, o smoothie é a primeira imagem a aparecer, para se tornar uma iconografia recorrente: a polpa da fruta e a fibra dos legumes a ser trucidada por uma lâmina, até se tornar numa pasta de cor igual, na qual já não se reconhece a olho nu nenhum dos seus componentes. Uma imagem, uma metáfora – caramba, aquela bebida quase conta como personagem. Descanse, não estamos no Instagram de uma influencer circa 2015, a recomendar sumos verdes como solução mais ou menos desinformada para os males do mundo. Mas em Tranquillum, o resort de saúde de luxo onde se passa a ação, os smoothies são como tudo o resto – guardam segredos.

“Nine Perfect Strangers” (em português “Nove Perfeitos Desconhecidos”, é o nome que deve procurar na Amazon Prime Video a partir de 20 de agosto) junta uma equipa vencedora. É baseado num best seller (uma espécie de thriller) de Liane Moriarty, a autora australiana de Big Littles Lies, o livro que deu origem à premiada série. E é adaptada ao pequeno ecrã por David E. Kelley (criador de “Doogie Howser, M.D”., “Picket Fences”, “Chicago Hope”, “Ally McBeal”, “Boston Legal” ou, isso mesmo, “Big Little Lies”) e por John Henry Butterworth (que está a trabalhar no novo Indiana Jones). São produtores executivos juntamente com Nicole Kidman, que é também protagonista, repetindo assim a dobradinha de funções que já tinha feito em “Big Little Lies” e “The Undoing”, que concretizou com esta mesma equipa.

[o trailer de “Nine Perfect Strangers”:]

Estamos assim, em termos de expectativas, perante um 1-0 no mostrador – 1 ponto pela vitória do aclamado “Big Little Lies”, um 0 pela derrota de “The Undoing”, uma série de mistério altamente promissora, mas cujo final desiludiu a larga maioria dos seus espectadores. Posso até confessar que não desgosto do final, mas penso que somos tão poucos com essa opinião no mundo que podemos combinar uma patuscada sem sequer lotar a mesa do restaurante.

“Nine Perfect Strangers” vai também, tal como os seus antecessores, pelos caminhos do thriller e do suspense. Nove pessoas muito diferentes entre si inscrevem-se para um detox de dez dias no Tranquillum, uma espécie de spa de luxo, altamente exclusivo e secreto. A sua fama vive apenas do boca a boca, já que nem sequer é publicitado em lado nenhum. Os seus métodos permanecem um mistério, dando azo a boatos ao que afinal se passa lá dentro. Os nove pacientes são tão díspares entre si como os seus objetivos, e vão desde uma recém-divorciada que se acha gorda (spoiler alert: não é), a um casal e filha que passaram por uma terrível tragédia, passando por uma escritora de romances cor-de-rosa em declínio que foi burlada ou mesmo por um jornalista de investigação que quer saber o que se passa para lá das vedações do health resort. Porém, o que vai acontecer durante esses dez dias vai ser muito diferente do que estavam a contar. Se o trailer o deixou a pensar em cultos, é capaz de não estar muito longe da verdade.