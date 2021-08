Os ministros ingleses estão a ser pressionados a revelar os planos de contingência que têm para lidar com uma futura variante da Covid-19 capaz de ultrapassar a proteção dada pela vacina. O Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), do governo britânico, acredita que estas variantes podem atrasar a batalha contra a pandemia em mais de um ano se não forem feitos os esforços necessários.

Com a chegada de uma nova variante vista como um dos principais perigos que podem intensificar novamente a crise pandémica, figuras científicas proeminentes abordaram os riscos. O professor Graham Medley, membro da SAGE, revelou ao The Guardian que estamos “claramente perante algo que deveria ser levado muito a sério, porque nos poderá colocar numa batalha ainda mais longa.”

“Existir uma nova variante capaz de superar a imunidade e a eficácia da vacinação não implica um planeamento significativamente diferente daquele que tem sido feito até agora. A vantagem é que já podemos gerar vacinas contra esse vírus de forma relativamente rápida. A desvantagem é que estaríamos de volta à mesma situação em que estávamos há um ano, dependendo da capacidade que a imunidade atual tem contra uma nova variante“, concluiu o professor.

Ainda assim, acredita ser improvável que esta nova variante fuja totalmente da imunidade de infeções e vacinas anteriores. “Alguma imunidade deve permanecer, pelo menos para os casos mais graves, nomeadamente a hospitalização”, acrescentou.

Munira Wilson, porta-voz da saúde liberal democrata, está a apoiar o ponto de vista dos cientistas. “É fundamental que as pessoas confiem na estratégia de Boris Johnson e no facto de que não serão feitos os mesmos erros dos últimos 18 meses. Por recusar o isolamento, quebrar suas próprias regras e cometer erros que custaram vidas, o governo perdeu a confiança pública. A transparência é agora a única maneira de começar a reconquistar essa confiança“, concluiu.

Fontes governamentais disseram que a Public Health England está a monitorizar a situação por meio de uma vigilância rápida do vírus. Um porta-voz do Departamento de Saúde e Assistência Social disse que o programa de vacinação construiu um “muro de defesa.”

Números oficiais mostram que o Reino Unido registou 93 novas mortes relacionadas à Covid e 29.520 novos casos na terça-feira. Dados da Public Health England mostram que duas doses de vacinas Covid-19 são mais de 90% eficazes contra a hospitalização da variante Delta, a mais dominante no Reino Unido.