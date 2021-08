Pedro Penim é diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. A nomeação do Governo foi conhecida esta quarta-feira, em comunicado. Penim substitui Tiago Rodrigues, que deixou o D. Maria para assumir a direção artística do Festival d’Avignon.

Nascido em 1975, em Lisboa, Pedro Penim é ator, encenador e dramaturgo. Fundo, em 1995, o Teatro Praga, “companhia emblemática da criação teatral portuguesa contemporânea”, e criou o espaço cultural. Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, que acolhe novas criações artísticas.

O seu trabalho, “que se estende à programação, à tradução, ao ensino e à atividade conferencista”, já foi apresentado em salas e festivais portugueses, “bem como em diversos países da Europa, América do Sul, Ásia e Médio Oriente”, refere o Ministério da Cultura.

Penim irá assumir um mandato de três anos. “Ao diretor artístico cessante, Tiago Rodrigues, o Governo agradece o trabalho desenvolvido no Teatro Nacional Dona Maria II ao longo dos últimos seis anos”, pode ler-se no comunicado.