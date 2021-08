O selecionador português de futebol, Fernando Santos, vai anunciar em 26 de agosto os convocados para os encontros com a Irlanda e o Azerbaijão, de qualificação para o Mundial2022, e o particular com o Qatar.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o anúncio dos convocados será feito às 12h00 de 26 de agosto, na Cidade do Futebol, seguindo-se a conferência da convocatória de Rui Jorge para o jogo com a Bielorrússia, de arranque da qualificação para o Europeu de sub-21.

A seleção AA recebe a República da Irlanda, no Algarve, em 01 de setembro, e joga em Baku, frente ao Azerbaijão, em 07, defrontando, pelo meio, em 04 de setembro, o Qatar, em Debrecen, na Hungria.

Portugal lidera o Grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial2022, com sete pontos, os mesmos da Sérvia, mais quatro do que o Luxemburgo, com Irlanda e Azerbaijão ainda a zero, sendo que as três últimas classificadas têm menos um jogo disputado.