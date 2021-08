Simon Cowell é uma máquina a criar programas de televisão que se transformam em verdadeiros sucessos à escala mundial. Depois de concursos como o Idol, X Factor e, mais recentemente, Britain’s Go Talent e America’s Got Talent, que ainda estão no ar, tudo indica que a estrela da TV está a preparar um novo programa, desta vez sobre automóveis.

Independentemente do formato escolhido, o show não poderá afastar-se muito da solução utilizada em programas igualmente sobre carros, como o Top Gear, da inglesa BBC, ou o The Grand Tour, da americana Amazon. Contudo, Cowell tem revelado preferência por concursos com jurados, sendo a escolha do painel da sua responsabilidade. Sempre visando a fluidez da interacção do júri, fórmula que se tem revelado uma componente fundamental do sucesso dos seus programas.

Uma fonte não identificada da indústria de televisão partilhou com o The Sun o novo projecto de Cowell, afirmando que o apresentador e produtor “sempre foi um grande fã de automóveis” que nunca escondeu o “interesse em tratar este tema num dos seus formatos televisivos”.

O timing parece ideal, uma vez que o Britain’s Got Talent está em velocidade de cruzeiro desde 2007 e a versão do outro lado do Atlântico, o America’s Got Talent, evolui na perfeição desde 2016. Isto significa que os seus dois actuais programas se encontram numa fase em que exigem de Simon Cowell pouca criatividade e esforço, tudo indicando que é chegada a altura deste se dedicar a novos projectos, onde se encaixa um programa sobre veículos de quatro rodas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nem Cowell nem alguém da sua equipa comentou o interesse em lançar um novo programa de TV, sobre automóveis ou qualquer outro tema. Certo é que, a confirmar-se, dificilmente Cowell escolherá bicicletas eléctricas como tema, uma vez que em 2019 uma delas o obrigou a uma operação à coluna que facilmente podia ter corrido mal.

Veja aqui a interacção entre Cowell e o (aparentemente) futuro rival, Jeremy Clarkson, em 2008, quando este ainda liderava o Top Gear da BBC.