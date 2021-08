Como em todas as semanas da moda, há grandes nomes que não falham no calendário, e no caso da Semana da Moda de Copenhaga (CFW; 10 a 13 de agosto) há queridinhos como Ganni, Brøgger, Rotate Birger Christensen ou Stine Goya que se tornaram sinónimo e espelho daquilo que é a moda escandinava. Mas há sangue novo, talentos emergentes que querem impor uma mudança que já não passa só por fazer da passerelle uma montra de coleções, mas também uma plataforma para passar mensagens fortes, sobretudo no que toca àquilo que pode ser a moda sustentável.

A sustentabilidade na indústria tem sido um tema incontornável, mas os escandinavos já estavam um passo à frente no que diz respeito a estas questões. É, aliás, o que vai diferenciando esta semana da moda de muitas outras, pelo foco principal estar na sustentabilidade e no esforço da organização em fazer mudanças substanciais na forma como decorre o próprio evento, trabalhando para inspirar e estimular o setor a tornar-se mais sustentável.

À Vogue britânica, Cecilie Thorsmark, CEO da Semana da Moda de Copenhaga, diz que os novos talentos presentes no certame integram a sustentabilidade no design e coleções como “parte dos seus valores centrais e que isso não é sequer uma questão”, afirma. “Por meio dessas vozes jovens, podemos mostrar uma visão diferente da estética das peças feitas com responsabilidade, que é tão necessária para romper com as suposições sobre como a sustentabilidade pode ser traduzida em moda.”

Em 2020, a CFW lançou um plano de ação de sustentabilidade de três anos, em que pretende desenvolver um sistema de assuntos cuidadosamente ponderados, que avaliará os esforços ecológicos das marcas. Até 2023, a Semana de Moda de Copenhaga quer garantir que todos os seus designers cumpram 17 regras mínimas, que incluem o uso de pelo menos 50% de tecidos orgânicos certificados, reciclados ou reutilizados em todas as coleções e o uso apenas de embalagens sustentáveis e cenografia com desperdício zero para os desfiles, sendo estes apenas alguns exemplos. E que seja alcançado a meta de desperdício zero numa semana da moda.

Todos fazem parte da mudança, grandes marcas já estabelecidas e as outras que começam agora a dar que falar — é nestas últimas que nos focamos, naquelas que vale a pena ter debaixo de olho depois de pisarem os vários cenários da CFW primavera/verão 2022.

Minimalismo, cores sóbrias, cortes retos e oversized: a moda escandinava era fácil de definir, mas a nova onda de designers trouxe cor, novos cortes e arrojo às criações.

(di)vision

“Ou se pega num casaco e se fazem dois, ou se pega em dois pensamentos e se faz uma visão” — é um dos manifestos que Nanna e Simo Wick, criadores da (Di)vision, escrevem no site da marca, baseada em Copenhaga e fundada em 2018. Os irmãos criam a partir daquilo que já existe e desde sempre tem sido essa a ética de trabalho, ou seja, as coleções da casa são feitas a partir de materiais pré-existentes, inspirando as coleções unissexo em silhuetas clássicas, mas com uma estética mais conceptual. À Harper’s Bazaar, a dupla disse que a coleção apresentada nesta semana da moda serve para “quando tens de construir uma casa às 9h mas tens uma festa cocktail às 10h”.

A coleção foi beber inspiração ao loungewear, com uma paleta de cores onde o azul elétrico e o laranja saltam à vista. Reflexo da política da marca, esta coleção foi feita a partir de tecidos de deadstock comprados e criados em Prato, pequena cidade na zona da Toscana, Itália.“É fácil obter todas estas t-shirts de coleção fixes, em vez de comprar apenas tecido novo. Não tínhamos assim tanto dinheiro quando começámos, por isso, arranjávamos roupas velhas que tínhamos nos nossos armários e fazíamos protótipos”, confessou Nanna à Vogue.

O mantra da marca tem estado focado na ótica não só do upcycling, mas também do “Do It Yourself” e quase tudo é concebido, cosido, produzido, embalado e enviado a partir do ateliê em Herlev, mesmo à saída de Copenhaga. Ah e tem o selo de aprovação de Kendall Jenner, que já envergou peças dos designers.

7 fotos

A Roege Hove

A designer têxtil Amalie Røge Hove Geertsen era designer de malhas para outras marcas até ter decidido criar a sua em Copenhaga, em 2019, para poder dar vida a ideias próprias. “Senti que tinha tantas ideias e ambições sobre como poderia criar peças em termos de aparência, produção e expetativas para a malha em geral, então, fez muito sentido para mim explorar isso sozinha”, disse a designer à Harper’s Bazaar sobre a A Roege Hove.

Nesta coleção mantém a sua linha de estilo de malhas bodycon, e assume o seu trabalho como uma forma de “criar silhuetas que se transformam quando as colocamos no corpo”, confessou à Vogue. A designer foi mais ousada com transparências, com peças unificadas com atilhos, deixando muita pele à mostra. A inclusão de várias etnias e tipos de corpo nos seus desfiles tem sido um aspeto que Hove faz questão de impor, para que quem veja a sua coleção, seja quem for, consiga imaginar-se a usar determinada peça.

As peças são produzidas na Europa para garantir o nível de qualidade e sentido de responsabilidade na hora da produção para que seja artesanal. A marca quer desafiar as tradições com uma abordagem moderna e artística daquilo que são as técnicas mais artesanais, isto sempre com designs únicos a cada coleção.

6 fotos

Remain

Nasceu em 2018 pelas mãos da diretora criativa Denise Christensen que decidiu fixar a Remain em Copenhaga. A marca é feita de peças intemporais para o dia a dia, modernas e ousadas, muito inspiradas naquilo que é o balanço entre vida profissional e familiar — neste caso a de Christensen — o quão necessário é ter roupa que una esses dois mundos. A nova coleção não é diferente e apostou numa primavera/verão 2022 mais lúdica, com mais cor, metalizados, com peças projetadas para serem usadas em ocasiões mais casuais ou mesmo formais. Calças largas, sobretudos, gabardines, sais lápis e outras curtas, são os destaques desta coleção apresentada na CFW.

9 fotos

The Garment

Um casamento entre influência nas redes sociais e sustentabilidade, é assim que se pode definir a The Garment, fundada por Sophia Roe — com quase 500 mil seguidores no Instagram — e por Charlotte Eskildsen — especialista em design responsável, que quer está empenhada no chamado “carbon offsetting”, que é um processo de compensação das emissões de dióxido de carbono através da participação em programas destinados a fazer reduções de emissões na indústria, neste caso através de uma parceria com a empresa climática Chooose, da Noruega. A The Garment tem uma abordagem minimalista para a sustentabilidade e segundo palavras das fundadoras, significa “ter menos e comprar o que é certo”. As raízes em Copenhaga explicam a abordagem e a estética minimal do design das peças que saem da cabeça e das mãos destas duas. A ideia é sempre construir um guarda roupa com um recheio intemporal e que possa ser usado ao longo de várias estações e de vários anos.

“Cuidar e agir com responsabilidade são nossos dois valores fundamentais. Ao apoiar projetos de natureza no Peru, Quénia e Camboja, compensamos o impacto do carbono no clima de cada produto que produzimos. À Vogue, as fundadoras dizem que estão num esforço constante para selecionar materiais de origem responsável, “uma vez que a escolha dos materiais é uma forma significativa de reduzir o impacto no clima”, disseram, afirmando que a marca também optou por não usar peles.

6 fotos

Berner Kühl

Educar as próximas gerações de consumidores sobre aquilo que é um bom produto: é este o grande objetivo de Frederik Berner Kühl, o fundador da Berner Kühl, uma marca de homem dinamarquesa que se apresentou em passerelle pela primeira vez nesta semana da moda de Copenhaga. Depois de um mestrado na Polimoda e de trabalhar para outras marcas como a NN.07 e Norse Projects, em 2019 decidiu aventurar-se sozinha com marca própria, focando sobretudo na utilidade das suas criações, desenhadas e pensadas para serem peças conscientes e que durem.

Nestes tempos, a sustentabilidade é um “conceito ambíguo”, escreve no seu site, sobretudo no que diz respeito à indústria da moda, mas Frederik admite que há esforços que têm de ser feitos por todas as marcas. O designer procura fabricar o mais próximo de si, neste caso na Europa, para minimizar os poluentes relacionados com o transporte — cada produto é feito ou em Portugal ou em Itália. Os tecidos vêm de fábricas italianas, muitas delas conhecidas por investirem em energia verde e fibras renováveis. Escolhem, sempre que podem, algodão orgânico com certificação GOTS em vez de algodão convencional, ou fibras recicladas pós ou pré-consumo. “Todos os dias, as fábricas estão a trabalhar para melhorar as suas formas de trabalho. E nós também. Será sempre um compromisso, mas nós comprometemo-nos a fazer o melhor nesse compromisso”, escreve no site.

Numa paleta de cores escura e neutra — entre os brancos, pretos, caqui e cinzas — Frederik apresentou um misto de sobriedade com estilo urbano, onde as camisas foram a estrela da companhia. Como inspiração, o criador foi beber ao movimento italiano da Arte Povera.

5 fotos

Louise Lyngh Bjerregaard

Nasceu em Copenhaga, mas foi em Paris, onde estudou na Central Saint Martins, que Louise Lyngh Bjerregaard baseou a sua marca homónima desde 2019. As malhas esticadas e as silhuetas justas marcam o estilo da designer que quis esbater as fronteiras entre pronto-a-vestir e alta costura, precisamente usando a malha enquanto material nobre, com técnicas artesanais, quase como se de uma obra de arte se tratasse. Numa entrevista à Vogue Escandinávia, cujo primeiro número de sempre saiu este mês, a criadora diz que a roupa representa a sua “linguagem” e o seu “vocabulário”.

“Eu tenho um alfabeto sem fim”, disse ainda sobre conseguir manobrar as criações sem responder a uma estação em concreto. Entre as malhas, é visível uma alfaiataria de luxo, detalhada e singular. A magia das suas peças está, obviamente, na técnica minuciosa de arte de tricotar. As malhas com buracos, com transparências e espartilhos, já se tornaram numa imagem de marca de Bjerregaard.

A designer implementou, desde o início, o uso de materiais excedentários, artesanato e longevidade como parte das suas práticas sustentáveis no âmbito da exploração de têxteis. Trabalha com restos de materiais em bruto de designers têxteis dinamarqueses e escolas de tecelagem. “É uma conversa entre mim e o tecido”, disse à Vogue Escandinávia.