Os casos do novo coronavírus na Nova Zelândia subiram para 10, em consequência do surto Delta que começou em Sydney, na Austrália. O país entrou em confinamento de nível quatro, o mais elevado, na terça-feira com apenas um caso. — não tinha tantas restrições há mais de um ano, e está pela primeira vez na presença da variante Delta.

There are three new cases of #COVID19 in the community to confirm this afternoon.

These are additional to the seven cases reported previously. This brings the total community cases at this stage to 10. https://t.co/Nd0vhdeGTm

— Ministry of Health – Manatū Hauora (@minhealthnz) August 18, 2021