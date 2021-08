Cerca de 200 pessoas saíram às ruas de Cabul e exibiram a bandeira oficial do Afeganistão durante as celebrações do 102º aniversário da independência do país do Império Britânico. O gesto é uma afronta aos talibãs, que tomaram a cidade no domingo passado e que têm substituído as bandeiras pretas, vermelhas e verdes pelo símbolo do grupo fundamentalista islâmica — uma bandeira branca com uma inscrição islâmica, o Chacado.

As imagens mostram uma multidão que exibe a bandeira oficial afegã, com o rosto pintado com as cores nacionais e a gritar: “Viva o Afeganistão!” — ou — “A nossa bandeira, a nossa identidade”. O protesto ocorreu frente a frente com os talibãs na capital da cidade e simboliza a primeira comemoração da independência afegã nas últimas duas décadas, coincidindo com os primeiros tempos de governo talibã.

O grupo fundamentalista islâmico suprimiu rapidamente as manifestações em Cabul, onde várias pessoas terão sido atingidas por tiros disparados pelos talibãs, não sendo claro o estado de saúde em que se encontram. As manifestações também eclodiram nas províncias de Nangarhar, Khost and Konar. Na cidade de Asadabad, nesta última província, várias pessoas terão sido mortas pelos invasores depois de terem ondulado a bandeira oficial do Afeganistão.

Os casos de confrontos entre cidadãos afegãos e talibãs que resultam em vítimas mortais esta quinta-feira ocorrem apenas um dia depois de pelo menos uma pessoa ter sido morta pelos insurgentes por ter retirado a bandeira talibã e ter içado novamente a bandeira preta, vermelha e verde em Jalalabad, província de Nangarhar. Em Khost, o grupo impôs um confinamento obrigatório para controlar as manifestações que têm surgido nas ruas.

Os insurgentes também celebraram a independência do Afeganistão, comparando o fim do domínio britânico à “derrota” de outra “superpotência arrogante” — os Estados Unidos, que estão em processo de retirada de tropas até 11 de setembro, 20 anos depois de terem entrado no país para enfrentar os talibãs. Numa referência também à invasão soviética, os talibãs mencionaram que “três impérios arrogantes foram derrotados e expulsos da nossa terra por muçulmanos afegãos”, graças à “resistência jihad”.