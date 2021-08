A polícia norte-americana está a investigar esta quinta-feira a eventual existência de um engenho explosivo numa carrinha estacionada perto do Capitólio e evacuou a área à volta do edifício, disseram dois agentes à agência noticiosa Associated Press.

A polícia do Capitólio, edifício onde funciona o parlamento dos Estados Unidos, disse que os agentes estavam “a dar resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso”. Este edifício fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal. Na mesma zona, a Cannon House, onde se localizam gabinetes da Câmara dos Representantes, também foi evacuada pela polícia.

Aqueles dois agentes, que não quiseram ser identificados por não estarem autorizados a falar, disseram que os investigadores estão a tentar determinar se o dispositivo podia ser acionado e se funcionava. Entretanto, a Polícia do Capitólio confirmou no Twitter que está “a responder a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso”: “Esta é uma investigação de ameaça de bomba ativa”.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021