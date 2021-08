Várias dezenas de trabalhadores da empresa de construção civil Gabriel Couto a operar no aeroporto Francisco Sá Carneiro foram esta quinta-feira testados no âmbito de um projeto-piloto do Governo, disse à Lusa fonte ligada ao projeto.

Idealizada pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, também nomeado pelo Governo coordenador regional do combate à pandemia causada pela Covid-19, a iniciativa de testagem voluntária arrancou esta quinta-feira com os trabalhadores da construtora Gabriel Couto, refere comunicado da empresa.

O projeto tem com a colaboração da Administração Regional de Saúde do Norte e da Direção-Geral da Saúde e a anuência da AICCOPN – Associação das Indústrias da Construção Civil e Obras Pública, acrescenta a nota de imprensa.

A iniciativa aponta à “mobilidade de trabalhadores da construção civil, a fim de mitigar o contágio deste vírus e assim proteger as empresas, os seus colaboradores e consequentemente a população em geral”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A testagem voluntária, continua o comunicado, decorreu no “estaleiro de obra, no Aeroporto Sá Carneiro” e abrangeu “largas dezenas de trabalhadores da empresa”.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.392.364 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.613 pessoas e foram registados 1.012.125 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.