O bispo da Guarda, Manuel Felício, defendeu esta quinta-feira, em Fátima, que “os momentos difíceis são sempre oportunidades para descobrir novas formas de organizar a vida pessoal e comunitária”.

Falando na homilia da missa que celebrou na Basílica da Santíssima Trindade, no dia em que passam 104 anos sobre a quarta “aparição” de Nossa Senhora aos videntes de Fátima, o prelado sublinhou a importância da criatividade que, em tempos de pandemia de Covid-19, potencia a “procura de novos eventos que possam substituir os habituais, que a crise não permitiu que se desenvolvessem, como era costume”.

“Estamos aqui conscientes das dificuldades e riscos“, disse o bispo da Guarda, reconhecendo que considera que “essas dificuldades estão longe de chegar ao fim”. “Mas também aprendemos a conviver com elas e o regresso às celebrações comunitárias, aos programas de formação na fé e outros eventos eclesiais estão a ser reconhecidos pelos bons resultados”.

Perante os peregrinos presentes na Basílica da Santíssima Trindade, Manuel Felício lembrou também os peregrinos da Guarda, que, se não fosse a pandemia de Covid-19, fariam hoje a sua peregrinação diocesana à Cova da Iria e sublinhou a importância da peregrinação ao Santuário de Fátima enquanto momento “para acolher a recomendação que Nossa Senhora aqui deixou – oração e penitência – para que as pessoas e a sociedade sigam o caminho do bem”.

“Somos peregrinos de Nossa Senhora e desta Mensagem que Ela deixou ao mundo, e no horizonte temos a preparação da Jornada Mundial da Juventude, em 2023”, disse ainda o bispo da Guarda.

Quinta-feira à noite, a partir das 21h30, na Capelinha das Aparições, o Santuário de Fátima assinala a quarta “aparição” de Nossa Senhora aos videntes, que não ocorreu no dia 13 de agosto de 1917, nem na Cova da Iria, mas sim nos Valinhos.

Apesar desta circunstância, a peregrinação internacional de agosto decorreu nos dias 12 e 13, como as dos restantes meses.

A quarta “aparição” terá ocorrido nos Valinhos, nas proximidades da Cova da Iria, no dia 19 de agosto, uma vez que, de acordo com os relatos da época, no dia 13 agosto o Administrador de Vila Nova de Ourém “prendeu os pequenos [Jacinta, Francisco e Lúcia] e levou-os para a vila”.

“Ali os reteve injustamente durante três dias, submetendo-os a múltiplos interrogatórios e ameaçando-os com violentos castigos. Por fim, não tendo conseguido obter deles nem a retratação da veracidade das aparições, nem a revelação do segredo, entregou-os aos pais”, segundo o relato do que se terá passado, com base nas descrições da Irmã Lúcia, acrescentando que “no domingo seguinte, 19 de agosto, Nossa Senhora tornou a aparecer num lugar chamado Valinhos”.