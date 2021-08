Boletim DGS. Casos estabilizam, mas ritmo de mortes mantém-se. Desde o início do mês já morreram 252 pessoas

O que caiu também mas desde o segundo dia de agosto não conhece senão dois algarismos foi o número de mortes: 12 esta quinta-feira, 17 na quarta, 252 desde o início do mês. Feitas as contas aos últimos sete dias, Portugal está com uma média diária de 12,6 mortos, desde o início da pandemia já morreram no país 17.613 pessoas com Covid-19.

Pelo terceiro dia consecutivo, o número de pessoas hospitalizadas com complicações associadas à Covid-19 voltou esta quinta-feira a descer — são agora 688, o número mais baixo desde 12 de julho. Ainda assim, em unidades de cuidados intensivos, há agora mais duas pessoas internadas. São 141 no total, chegaram a ser 208 no passado 29 de julho.