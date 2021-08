Ao contrário do que acontece com o salão internacional de automóveis alemão, que vai ter lugar em Munique (7 a 12 de Setembro) e que ainda não decidiu as normas anti-Covid-19, o próximo Consumer Electronics Show (CES), a realizar em Las Vegas entre 5 e 8 de Janeiro de 2022, fez já saber que apenas os vacinados contra a pandemia poderão aceder à exposição.

O CES é uma das maiores exposições mundiais de material electrónico, o que nos dias que correm obriga a um verdadeiro desfile dos automóveis mais recentes do mercado, sobretudo os eléctricos, considerados verdadeiros computadores sobre rodas. Novas baterias, motores menos gulosos em termos de energia, software com inteligência artificial e sistemas de condução semi-autónoma – isto enquanto não surgem (ou passam a ser legais) os 100% autónomos – são presença frequente em Las Vegas.

Além dos veículos de quatro rodas – e acreditamos que este ano abundem as pick-up eléctricas, pois de momento já há modelos destes de todos os formatos e para todos os gostos -, o CES 2022 vai também acolher as mais recentes soluções de mobilidade urbana, de bicicletas eléctricas às trotinetas, passando por tudo o que permita aos utilizadores deslocarem-se através da cidade e percorrerem aquele último quilómetro.

Como os carros voadores também estão aí ao virar da esquina, esperam-se igualmente novidades neste sector, em que os protótipos estão cada vez mais próximos dos veículos voadores definitivos. Mas para garantir que os visitantes profissionais e o público, em geral, não tem receio de visitar Las Vegas em Janeiro, os organizadores anunciam já que só entram vacinados e com certificado na mão. Contudo, não é impossível que venha a ser aceite, para admissão de entrada, o teste negativo. Mas a decisão ainda não foi tomada.