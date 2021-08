Estiveram os três na final da Liga dos Campeões, estiveram os três no Euro 2020 e jogam os três na Premier League: Kevin de Bruyne, N’Golo Kanté e Jorginho são os três nomeados ao prémio de Jogador do Ano para a UEFA. A shortlist foi anunciada esta quinta-feira e o vencedor será conhecido daqui a uma semana, no sorteio da fase de grupos da Champions, em Istambul.

???? The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

De Bruyne conquistou a Premier League e a Taça da Liga com o Manchester City e ainda chegou à final da Liga dos Campeões, tendo também participado no Campeonato da Europa até aos quartos de final e ao serviço da seleção da Bélgica. Já Kanté ganhou a Champions com o Chelsea, tendo sido um dos elementos mais importantes da equipa de Thomas Tuchel na final em que os blues derrotaram precisamente De Bruyne e os citizens, e esteve no Euro 2020 até aos oitavos de final, onde França foi afastada pela Suíça. Por fim, Jorginho também venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea e ainda conquistou o Europeu com a seleção italiana, algo que o coloca numa posição de algum favoritismo em relação aos outros dois nomeados. De recordar que Robert Lewandowski, do Bayern Munique, arrecadou a distinção no ano passado.

No que toca aos treinadores, os três nomeados são Pep Guardiola, que orienta De Bruyne no Manchester City e ganhou a Premier League, Thomas Tuchel, que orienta Kanté e Jorginho no Chelsea e ganhou a Liga dos Campeões, e ainda Roberto Mancini, que orienta o mesmo Jorginho na seleção italiana e ganhou o Campeonato da Europa, algo que o país não alcançava desde 1968. Neste capítulo, Hansi Flick, então técnico do Bayern Munique e atual selecionador da Alemanha, foi o vencedor da última edição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que este é o prémio de Jogador do Ano para a UEFA, a nível europeu, sendo que ainda existem mais dois que destacam a principal individualidade da época no futebol internacional: a mítica Bola de Ouro da France Football e o The Best da FIFA, ambos atribuídos no panorama mundial. Estes são então os nomeados aos prémios da UEFA: