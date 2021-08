Há quem prefira veículos eléctricos pela sua imagem mais sofisticada e mais amiga do ambiente, da mesma forma que não falta quem prefira certos veículos com motores de combustão de trabalhar rouco, que emocionam qualquer um. Uns e outros vão sempre revelar preferência pelo seu tipo de mecânica favorita. E depois há os outros, os condutores racionais que querem deslocar-se de um lado para o outro, idealmente com menores custos.

Para tirar tudo a limpo e prestar um serviço ao consumidor, uma vez que abundam análises algo tendenciosas sobre a matéria, o Departamento de Energia do Governo norte-americano encomendou um estudo ao Office of Scientific and Technical Information (OSTI) que calculasse os custos totais de utilização de veículos de diferentes dimensões e motorizações, com destaque para os que possuem motores eléctricos, motores tradicionais de combustão e soluções híbridas.

Além do preço de aquisição, foram igualmente considerados os custos relativos ao combustível, às revisões e operações de manutenção aconselhadas pelos fabricantes, seguro, desvalorização e a substituição de materiais, de desgaste ou outros.

Pode ler aqui o estudo, interessante e bastante pormenorizado, mas sempre lhe podemos avançar que este organismo oficial do Governo americano concluiu que os veículos eléctricos a bateria apresentam custos de manutenção 40% mais reduzidos, ainda que sejam mais caros no momento da aquisição. É claro que as ajudas estatais – incentivos directos, redução e recuperação de impostos como o IVA –, que variam de país para país, tendem a beneficiar os EV.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O estudo conclui ainda que, face à realidade actual, os híbridos ainda são a opção mais vantajosa para a carteira, seguida dos modelos com motores de combustão e, por fim, os EV. Realidade que é diferente em países como o nosso, onde as empresa que recuperam o IVA têm à cabeça o que equivale a um desconto de 23%, pelo que cada condutor deverá analisar estes dados e adaptá-los à sua realidade fiscal.

No momento da aquisição, os EV já atingiram a paridade no preço no segmento superior (basta ver a curta diferença, quando existe, entre o Classe S da Mercedes e o novo EQS, com potência similar), estando muito próximo no segmento médio superior (compare-se o preço do Model 3 da Tesla com os BMW Série 3, Mercedes Classe C e Audi A4 de potência similar). Nos segmento C (Golf) e B (Clio), as diferenças no investimento inicial ainda são grandes.