O FC Porto oficializou esta quinta-feira a contratação de Wendell, lateral esquerdo que se encontrava ligado ao Bayer Leverkusen. Segundo os dragões, o jogador de 28 anos assina até 2025.

O brasileiro fez boa carreira na Alemanha, alinhando em Leverkusen durante oito anos, chegando ao jogo 250 pelo Bayer já esta temporada.

Chegou a ser associado ao Benfica, mas vai mesmo competir com Zaidu pela canhota da defesa dos dragões. Vai jogar com o número 22 e é o quinto reforço do FC Porto depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.

Nas redes sociais, o Bayer Leverkusen despediu-se do jogador, com um vídeo de alguns dos melhores momentos.