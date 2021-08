Um futebolista afegão morreu na segunda-feira após ter caído de um avião norte-americano que partiu de Cabul. Zaki Anwari, 19 anos, foi uma das milhares de pessoas que tentava escapar do Afeganistão após a invasão dos talibãs e segurou-se ao exterior do Boeing C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, que no interior já transportava 640 afegãos.

A morte de Zaki Anwari foi avançada esta quinta-feira pela agência noticiosa Ariana e confirmada pela Direção-Geral da Educação Física e Desporto do Afeganistão. O jovem de 19 anos representava o país na seleção nacional de juniores, que confirmou a morte do atleta no Facebook: “Depois da captura de Cabul pelos talibãs, para ir para a América e encontrar um futuro melhor, andou no cimo do avião americano com vários outros compatriotas que caíram no chão enquanto [o aparelho] voava. São mártires”.

As circunstâncias da morte do futebolista estão por apurar. Alguns relatos apontam que Zaki Anwari caiu do avião depois de ter levantado voo, tendo perdido a vida na sequência da queda, mas o jornalista Babak Taghvaee reportou no Twitter que o cadáver do jovem atleta foi encontrado no compartimento do trem de aterragem do Boeing C-17 norte-americano quando este aterrou no Qatar.

Zaki Anwari frequentava a Escola Secundária de Esteqlal, na capital afegã, revelam as redes sociais do jogador. Na última mensagem pública colocada no mural de Facebook, dia 29 de junho, juntamente com uma fotografia sua vestido com um fato, gravata e relógio, Zaki Anwari partilhou: “Tu és o pintor da tua própria vida. Não dês o pincel a mais ninguém”. A publicação já reuniu centenas de comentários lamentando o desaparecimento do atleta. Numa outra fotografia, equipado num relvado, Zaki Anwari partilhou: “O futebol é o meu amor.”

ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴᴛᴇʀ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ ʟɪᴠᴇ .ᴅᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴᴛ ʙʀᴜꜱʜ ᴛᴏ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴇʟꜱᴇ! Posted by Zaki Anwari on Tuesday, June 29, 2021

Vários afegãos perderam a vida na tentativa de sair de Cabul a bordo do avião da Força Aérea, caindo durante as manobras do aparelho para levantar voo ou por se terem refugiado em zonas inseguras no exterior do aparelho. As autoridades norte-americanas confirmaram estes acontecimentos, acrescentando que o avião teve de realizar uma paragem de emergência no Qatar após terem sido detetados problemas técnicos relacionados com a presença de restos mortais no trem de aterragem.