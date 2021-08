Imagine que no seu copo está um vinho muito fresco, de cor intensa, com um aroma distinto e tão complexo que, ao primeiro golo, nos deixa sentir notas que podem variar entre marmelo, pêssego, banana, limão, maracujá, líchia, até flor de laranjeira, avelã, noz e mel. Tudo isto envolto num sabor macio, redondo, harmonioso, encorpado e persistente. Ou seja: absolutamente inesquecível e capaz de elevar uma refeição ao mais alto nível gastronómico.

Talvez esta descrição lhe pareça um exagero, mas o certo é que pode sentir tudo isto num golo de Vinho Verde da sub-região de Monção e Melgaço. E se avançar por outros vinhos que se produzem em Monção & Melgaço, vai perceber o que os torna tão únicos, dos espumantes aos rosados, dos brancos aos tintos e do seu aperitivo mais apetecível à sua refeição mais sofisticada. Falamos de Vinhos Verdes que têm aromas e sabores intensos e concentrados, mineralidade pronunciada, notas distintas, grande potencial de guarda e de evolução em garrafa.

Uma geografia que ajuda

Para compreender a excelência dos Vinhos Verdes de Monção & Melgaço, falemos primeiro de geografia. A noroeste de Portugal, na zona conhecida por Entre-Douro e Minho, está a Região Demarcada dos Vinhos Verdes, a maior Região Demarcada Portuguesa e uma das maiores da Europa. É, de facto, tão extensa que se divide em 9 sub-regiões, todas com características distintas. Uma delas é a de Monção e Melgaço, localizada no ponto mais a norte do nosso país, e cujas características naturais lhe permitem produzir vinhos exclusivos: terrenos acidentados pelos vales do Rio Minho e seus afluentes; a elevada qualidade aqui encontrada é o produto de castas indígenas da Região, cultivadas em variações de solos maioritariamente graníticos, e de um microclima atlântico temperado com influência continental, combinados com experiência enológica de topo. A Natureza é sábia. São os dias quentes e as noites frias que protegem o aroma e a persistência do sabor e, assim, preservam a sua frescura. Mas em Monção e Melgaço, esta sabedoria não se fica por aqui: nas zonas mais junto ao rio origina vinhos mais frutados. Nas zonas de encosta, por sua vez, os vinhos resultam com mais mineralidade e frescura. Não é por acaso que existem nesta região mais de 2000 viticultores e 253 marcas de vinho. Todos de uma qualidade que é apreciada pelos portugueses e por conhecedores em todo o mundo.

Em terra de Vinhos Verdes, o Alvarinho é rei

O Alvarinho é uma casta nativa de Monção & Melgaço e uma marca registada desta sub-região desde os anos 30 do século passado. É uma uva branca que, pela diversidade dos terrenos e altitudes desta sub-região ou, em língua de enólogos, “pelo seu jogo de micro-terroirs”, permite produzir uma infinidade de vinhos: com barrica, frutados, minerais, doces, secos, de vindima tardia (ou late harvest) e, ainda, os espumantes e licorosos.

O Alvarinho é um vinho fresco e de sabor persistente. Acompanha na perfeição a comida típica portuguesa, ou quaisquer pratos de paladar mais forte como o bacalhau, carnes assadas ou grelhadas, enchidos e queijos. Liga especialmente bem com queijos de massa mole. Experimente-o com queijo da Serra, por exemplo. Dizem que sabe pela vida!

Não há só uma estrela em Monção & Melgaço

A casta Alvarinho é, sim, a estrela de Monção & Melgaço mas há que destacar pelo menos outras duas: Loureiro — de que se fazem vinhos de caráter frutado e delicadamente floral e doce — e Trajadura – que origina vinhos de sabor macio, redondo e elegante, em cujo aroma se destacam os frutos maduros. Ambos de intensa frescura, acompanham maravilhosamente saladas, marisco, peixe, aves e comida oriental. Uma vez que o seu teor alcoólico é moderado, também podem ser servidos como aperitivo, sempre bem geladinhos, como manda a lei de quem sabe lidar com um bom Vinho Verde.

Verdes de muitas cores

As diferenças de cultivo, solos e terrenos existentes em Monção & Melgaço faz com que se desenvolva ali uma grande variedade de castas e, consequentemente, se produzam muitos vinhos diferentes. E vale saber que nem todos os Vinhos Verdes são brancos. Também existem Vinhos Verdes tintos e Vinhos Verdes rosados, igualmente considerados vinhos de excelência e todos com o selo de garantia “Monção & Melgaço”, que certifica a sua autenticidade, origem e qualidade. Os tintos têm cor ligeira e, na boca, são frescos, intensos e saborosos. São um must para acompanhar pratos minhotos: Lampreia, bacalhau com broa, cabrito, borrego, cozido, rojões… Além de vinhos esta casta dá origem a espumantes que, graças à típica frescura da região, ficam igualmente bem como todos estes pratos de sabor pronunciado.

Os rosados, por sua vez, também têm uma cor clara e têm um aroma intenso e fresco, sendo o seu sabor harmonioso, refrescante e persistente. Podem entrar em qualquer momento da refeição pois são um excelente aperitivo, ligam muito bem com comidas orientais como sushi, e acompanham sobremesas como nenhum outro, sobretudo se forem com frutos vermelhos. Já abrimos o seu apetite, de certeza. E agora? Qual dos vinhos de Monção & Melgaço vai escolher para a sua próxima refeição bem regada?