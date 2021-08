O incêndio Dixie, o segundo maior registado na história da Califórnia e o maior de quase 100 incêndios florestais ativos em 12 estados da região oeste dos Estados Unidos, está dirigir-se em direção à cidade Susanville, que tem 15 mil habitantes.

O fogo atingiu os 257.269 hectares queimados esta quarta-feira de manhã, de acordo com o LA Times. As autoridades no norte da Califórnia esperam que o perigo de incêndio permaneça excecionalmente alto nos próximos dias devido aos ventos fortes, à baixa humidade e às temperaturas altas. Ativo há mais de um mês, o incêndio permanece apenas 33% contido. Um aviso vermelho estende-se até às 23 horas na zona leste do incêndio.

As rajadas de vento, de quase 50 quilómetros por hora, empurraram o fogo para poucos quilómetros de Susanville, relatou a Associated Press esta quarta-feira. O Departamento de Polícia da cidade pediu aos residentes que se preparassem para a evacuação.

#DixieFireIf you are having trouble getting alerts, make sure your location service (GPS) is set to "on" in your… Posted by Lassen County Sheriff's Office on Monday, August 16, 2021

“O comportamento do fogo é imprevisível e simplesmente não sabemos como irá progredir”, escreveu o gabinete do xerife do condado de Lassen num post no Facebook.

Na segunda-feira, a zona a cerca de 19 quilómetros a sudoeste de Susanville, teve de ser evacuada. Jornalistas publicaram nas redes sociais vídeos e fotografias que retratavam um cenário noturno onde o céu parecia estar em chamas.

This fire whirl jumped 395 and lit the east side on fire. Scariest footage I’ve shot yet. #DixieFire pic.twitter.com/PS5wJMmaMC — Brett Forrest (@brettforrest89) August 17, 2021

Dan Newton, o administrador provisório da cidade de Susanville, que mora na zona oeste da cidade, foi obrigado a sair de casa por causa do incêndio. “Muitas pessoas foram retiradas de Susanville e arredores. Eu sou apenas um de muitos”, disse Newton.

“Infelizmente, estamos acostumados a isto. Tivemos de o fazer o ano passado também,” acrescentou o administrador.

A análises dos danos causados contaram até agora mais de 1.100 prédios destruídos, incluindo 625 casas, e mais de 14.000 estruturas permanecem ameaçadas.

As investigações continuam, mas a Pacific Gas & Electric (PG&E) notificou os reguladores de serviços públicos que os incêndios Dixie e Fly podem ter sido causados pela queda de árvores nas suas linhas de energia. O fogo Dixie começou perto da cidade de Paradise, que foi devastada por um incêndio florestal em 2018 que deflagrou precisamente por culpa de equipamentos da PG&E durante ventos fortes. Oitenta e cinco pessoas morreram.

O incêndio Dixie queimou mais de 2.331 quilómetros quadrados no norte de Sierra Nevada e no sul das Cascades desde que começou, no dia 13 de julho e eventualmente fundiu-se com o incêndio Fly, de menores dimensões, que começou no dia 22 de julho. A seca, combinada com clima seco, quente e ventos fortes, resultou num comportamento do fogo muito ativo.