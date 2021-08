Onze dias após a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos e a apenas cinco do arranque dos Paralímpicos, o Japão registou um novo máximo de casos de infeção: 23.917.

De acordo com o Guardian, que diz que comunidade científica e governo não se entendem sobre o impacto dos Jogos no avolumar de novos casos, o estado de emergência, que vigora em cerca de 60% do território e devia terminar no último dia de agosto, vai manter-se pelo menos até 12 de setembro.

Em Tóquio, onde esta quarta-feira foram registados 5.386 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 (na sexta-feira tinham sido 5.773), mais de 80% das camas em unidades de cuidados intensivos já estão ocupadas.

Esta terça-feira eram 276 as pessoas hospitalizadas em estado grave com Covid-19 na capital japonesa, 1.646 nas contas totais do país.