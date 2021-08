O Japão registou um novo recorde diário de infeções pelo novo coronavírus, ao ter diagnosticado mais de 25 mil novos casos da doença Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde nipónico.

O ministério revelou que foram contabilizados 25.141 novos contágios, dos quais 1.223 ainda estão sob confirmação.

A agência norte-americana Associated Press (AP) referiu que os ‘media’ japoneses estão a publicar contagens diferentes, mas todas ultrapassam a fasquia dos 25 mil casos.

A testagem não é ainda uma prática generalizada no país, sendo possível que estes indicadores estejam subvalorizados, segundo a AP.

Este recorde diário é registado numa altura em que o país está em contagem decrescente para o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, que arrancam no dia 24 de agosto.

Depois dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a capital nipónica é a anfitriã dos Jogos Paralímpicos até 05 de setembro.

Grande parte do país, incluindo Tóquio, encontra-se em “estado de emergência”, o que exige que os restaurantes fechem à noite e as pessoas fiquem em casa.

A preocupação sobre a sobrelotação dos hospitais começa a aumentar no país, de acordo com a agência de notícias norte-americana.

O Japão contabiliza mais de 15.500 mortes relacionadas à doença Covid-19 desde o início da pandemia.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.392.364 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.