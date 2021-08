“Salvem o meu bebé”. Este foi o apelo desesperado que várias mães afegãs fizeram junto ao aeroporto de Cabul, ao mesmo tempo que atiravam os bebés por cima de arame farpado para que militares estrangeiros os pudessem salvar e tomar conta deles, relata um oficial britânico ao The Independent.

“As mães estavam desesperadas”, recorda o militar do regimento de paraquedas britânico ao jornal, que conta ainda que muitas “estavam a ser agredidas pelos talibãs”. Alguns bebés caíram em cima de arame farpado, acrescenta, “Foi terrível o que aconteceu. No final da noite, não havia nenhum desses militares que não estivesse a chorar.”

Há vídeos divulgados nas redes sociais que mostram o momento em que uma multidão se junta perto do aeroporto de Cabul, perto do qual vários militares estrangeiros permanecem.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021