O navio porta-contentores, “Ever Given” que suspendeu temporariamente a navegação no Canal de Suez, em março deste ano, tinha a bordo um enorme modelo de um tiranossauro rex que só este mês é que chegou ao seu destino “Jurassic link”, um campo de golfe que tem os dinossauros como tema.

“Dino” o nome que o Kingsway Golf Centre, perto de Cambridge, no Reino Unido, lhe deu, não fez sozinho esta viagem: esteve acompanhado por um pterodáctilo, que também já está no parque.

James Watts, diretor do campo de golfe, admite que o dinossauro “é a atração principal e a razão pela qual todos entram”. Apesar de estar “muito atrasado” continua a ser “realmente emocionante”, acrescenta à BBC.

O navio devia ter chegado no início de abril, mas devido ao incidente no canal do Suez, atracou apenas no porto de Suffolk em agosto.