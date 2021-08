Lionel Messi mudou-se da Catalunha para Paris, agarrou o número 30 do PSG e deixou orfão o número 10 do Barcelona. Desde 2008/09, há mais de uma década, que a camisola mais pesada dos blaugrana caía nas costas do argentino — que a juntava a braçadeira com as cores da bandeira catalã, numa conjugação que mesmo com a mudança de clube vai ser muito difícil de esquecer. Ora, sem Messi, o Barcelona precisava de encontrar uma solução para o 10.

E, segundo o jornal Sport, decidiu que a melhor solução era não ter solução. O jornal catalão adianta esta quinta-feira que o Barcelona optou por não entregar a camisola 10 a nenhum dos jogadores que faz parte do plantel de Ronald Koeman, decidindo deixar o número vago e sem dono na primeira temporada sem Messi.

De fora das opções, devido às regras do futebol espanhol, está a habitual retirada do número para que ninguém que não o argentino voltasse a vesti-lo — os regulamentos da Real Federação Espanhola de Futebol indicam que nenhum clube pode retirar um número específico, já que todas as equipas só estão autorizadas a usar as camisolas do 1 até ao 25, o máximo de jogadores que podem estar inscritos no plantel principal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, tendo em conta essa regra, existia a hipótese de o Barcelona ser obrigado a dar o 10 a algum dos atuais jogadores, pela simples necessidade de atribuir camisolas. Algo que, segundo o Sport, não vai acontecer, já que o plantel de Koeman não vai chegar aos 25 nomes. Ainda assim, ao longo dos últimos dias e assumindo esse cenário, a imprensa espanhola adiantou que o 10 poderia ir parar a Philippe Coutinho, que vai mesmo ficar na Catalunha, a Sergio Agüero, amigo próximo de Messi, ou a Memphis Depay, a nova estrela do clube. Contudo, Agüero já tem o 19, Depay já tem o 9 e, ao que parece, o Barcelona não quer dar o histórico número a Coutinho. Na extrema necessidade de ter de dar a camisola a alguém, o clube optaria por um dos jogadores formados em La Masia — com Pedri à cabeça na lista de possibilidades.