Em 2001, não existiam smartphones nem redes sociais. Quanto muito, usava-se o mIRC, para dizer ‘oi ddtc?’. Não havia criptomoedas, só moedas. E de escudos. Os automóveis elétricos eram ainda uma utopia e quem queria chegar depressa a algum sítio apanhava um táxi. Para marcar um hotel ou um restaurante era preciso, primeiro, procurar o seu número de telefone nas Páginas Amarelas. As reuniões marcavam-se na agenda, as entrevistas gravavam-se em cassetes e, por falar nelas, na maioria das casas usava-se leitor de VHS, para ver os filmes alugados nos clubes de vídeo.

Foi este o mundo que o Creme Lavante Uriage encontrou quando foi lançado. Foi neste mundo que uma criança de dez anos o experimentou pela primeira vez, para se sentir adulta como os seus pais. Sentiu, de imediato, o seu efeito hidratante. E a pele suave e perfumada como nunca. Nascia, nesse momento, uma amizade para a vida.

Essa criança cresceu, começou a ganhar personalidade, a vibrar com a saga de Harry Potter, a trocar mensagens no seu primeiro telemóvel e a ouvir os primeiros CD comprados com as poupanças da mesada, enquanto ensaiava os primeiros rituais de beleza caseiros.

Uns anos mais tarde, trocou os CD pelo iPod e as mensagens por noitadas com os amigos. Isto, contudo, sem nunca trocar as propriedades nutritivas e hidratantes do Creme Lavante Uriage, que jamais dispensava, nem antes de ir para a festa, nem depois de vir da festa.

Em 2011, a troika chegou a Portugal. O desemprego subiu, mas houve quem, ainda assim, encontrasse o seu primeiro emprego e levasse consigo o amigo de todas as horas para limpar e proteger a pele durante as longas horas passadas no escritório.

Anos depois, em 2016, ficou para sempre na memória um certo fim de semana de julho: sábado, dia 9, o casamento com que sempre sonhara. Domingo, dia 10, a conquista do Europeu de Futebol pela seleção nacional.

Em ambos os eventos, apresentou-se com a pele sedosa e protegida pela ação do Creme Lavante Uriage.

Hoje, a criança que experimentou pela primeira vez a espuma leve do Creme Lavante Uriage é mãe de uma criança, em breve de duas. E para que as suas filhas não tenham de descobrir sozinhas este amigo de todas as horas, é ela própria quem o dá a conhecer. Tal como ela, o Creme Lavante Uriage também evoluiu: tem agora uma fórmula ainda mais natural e eficaz, novas embalagens que limitam o impacto ambiental e uma textura ultracremosa, com mais espuma e a suavidade de sempre. Porque o tempo passa, mas há coisas que ficam.