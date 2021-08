Em entrevista à RTP3, no dia em que o autoagendamento voltou a abrir em exclusivo para adolescentes, agora entre os 12 e os 17 anos, Graça Freitas voltou a negar ter sofrido quaisquer pressões políticas para a recomendação universal da vacina contra a Covid-19 nesta faixa etária.

Depois de reconhecer que os 160 mil inscritos (de um total de 410 mil) até à data ficaram aquém do esperado pela task force de vacinação e pela DGS, a diretora-geral da Saúde apelou mais uma vez à vacinação dos jovens e garantiu: “Podemos dizer claramente que o benefício supera os riscos”.

“Neste momento, temos mais de 160 mil destes adolescentes inscritos. No total são cerca de 410 mil. Foi um autoagendamento, apesar de tudo, positivo, mas é preciso expandi-lo e depois haverá outras metodologias para continuar a captar estas pessoas”, contabilizou Graça Freitas, reconhecendo que o alargamento do autoagendamento, que estava reservado para os jovens entre os 12 e os 15 anos mas que esta quinta-feira de manhã as autoridades anunciaram que se estendia também aos adolescentes de 16 e 17, acontece exatamente por ter havido menos inscritos do que o desejado.

Questionada sobre se os jovens correm mais ou menos riscos com a vacina do que as faixas etárias superiores, a diretora-geral da Saúde voltou a recordar que “não há risco zero” e preferiu responder ao lado: o que existe, explicou, é “um risco diferente”.

Referindo-se concretamente aos casos reportados de miocardites e pericardites nas faixas mais jovens, na sequência da vacinação, Graça Freitas voltou a garantir que o compasso de espera da DGS se deveu à prudência e à necessidade de coligir mais dados sobre o assunto e que a decisão foi tomada tendo em conta critérios unicamente técnicos. “Foi por esse motivo que esperámos mais uns dias para ter mais casuística”, disse. “Veio a confirmar-se que são casos extremamente raros e que têm uma evolução benigna.”

Até esta quinta-feira só 39% dos adolescentes entre os 12 e os 17 anos tinham feito o autoagendamento para receber a vacina contra a Covid-19. À RTP3, a diretora-geral da Saúde garantiu que a vacina cumpre os três requisitos obrigatórios — “A vacina é de qualidade, tem eficácia e é segura” — e fez questão ainda de deixar um apelo aos pais dos adolescentes que ainda não fizeram a marcação: “Acreditem como acreditam nas vacinas do Plano Nacional de Vacinação”.

“Quando a Direção-Geral da Saúde e os peritos que nos ajudam fazem uma recomendação universal, é como se estivéssemos a passar uma receita para todos, fazemo-lo porque avaliamos cuidadosamente os benefícios e os riscos da vacinação. E essa relação é positiva”, continuou Graça Freitas. “Vamos vacinar-nos porque estamos perante uma pandemia. Nenhum de nós tem imunidade se não contrair a doença, ou se não se vacinar. E é preferível, de facto, ser vacinado do que contrair a doença.”