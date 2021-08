Uma retrospetiva integral da realizadora e poeta francesa Sarah Maldoror, ligada ao cinema da negritude e do ativismo anti-colonial, mulher do fundador do MPLA Mário Pinto de Andrade, e que chegou a filmar nas ex-colónias portuguesas (“Sambizanga”, “À Bissau, le Carnaval”), e os filmes do cineasta alternativo colombiano Camilo Restrepo, são os dois destaques do IndieLisboa 2021, que se realiza entre 21 de agosto e 6 de setembro, este ano deslocado da primavera para o verão devido à pandemia. Serão apresentados mais de 270 filmes independentes, de ficção, documentais e animação, vindos de todo o mundo, na Culturgest, no Cinema São Jorge, na Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal e Biblioteca Palácio Galveias. Selecionámos uma dezena de títulos de entre eles, tirados às várias secções do festival e o mais abrangentes possível.

1-“Shiva Baby”, de Emma Seligman – Rachel, uma jovem judia, está com a família num funeral, quando vê aparecer não só o seu amante secreto, um homem mais velho, como também uma amiga de infância que sempre teve um fraquinho por ela. A realizadora Emma Seligman transformou a sua curta homónima de 2018 nesta longa-metragem com pinceladas autobiográficas, onde comédia e drama andam de braço dado. (Competição Internacional. Dia 25 de Agosto, Biblioteca Palácio Galveias, 21.15/Dia 2 de Setembro, Culturgest-Grande Auditório, 19.00)

2-“Les Sorcières de L’Orient”, de Julien Farault – O realizador francês de “John McEnroe: O Domínio da Perfeição”, conta, neste novo documentário desportivo, a história da equipa de voleibol feminino japonesa que ganhou a medalha de ouro desta modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964 e tem um recorde de 258 vitórias consecutivas. Julien Farault foi ao encontro destas mulheres, agora septuagenárias, para lhes ouvir as memórias. (Competição Internacional. Dia 30 de Agosto, São Jorge-Sala Manoel de Oliveira, 21.45/Dia 1 de Setembro, Biblioteca Palácio Galveias, 21.15)

3-“No Táxi do Jack”, de Susana Nobre – O seu nome é Joaquim Calçada mas todos lhe chamam Jack, porque esteve emigrado nos EUA antes do 25 de Abril, onde foi taxista durante duas décadas, depois de ser mecânico de aviões em Portugal. Regressado ao seu país, Jack vive em Alhandra, tem agora 63 anos e está à beira da reforma, e recorda, para a câmara de Susana Nobre, as histórias vividas quando era emigrante e percorria as ruas de Nova Iorque no seu característico táxi amarelo. (Competição Nacional. Dia 3 de Setembro, Culturgest-Grande Auditório, 21.45)

4-“Souad”, de Ayten Amin – O novo cinema que se faz no Egito está representado neste filme do realizador do documentário “Tahrir 2011”. Souad é uma rapariga de 19 anos que mora numa das cidades do delta do Nilo, está muito ligada à sua irmã mais nova, Rabab, de 13 anos, e leva uma vida dupla. Mantendo-se conservadora e recatada perante a família, tem uma existência totalmente diferente nas redes sociais, onde cultiva cuidadosamente a sua imagem e criou laços virtuais como vários homens. (Silvestre. Dia 27 de Agosto, Cinema São Jorge 3, 21.30)

5-“The Sparks Brothers”, de Edgar Wright – O autor de “Shaun of the Dead” e “Hot Fuzz-Esquadrão de Província”, assina este documentário sobre os inclassificáveis e inafundáveis irmãos Ron e Russell Mael, vulgo The Sparks, em que documenta 50 anos da sua carreira musical, com a ajuda de imagens de arquivo, animações e uma vasta e variada galeria de entrevistados. Entre eles estão Beck, Bjork, Todd Rundgren, Mike Myers, Tony Visconti, Giorgio Moroder ou Neil Gaiman. (Indie Music. Dia 1 de Setembro, Cinema São Jorge-Sala Manoel de Oliveira, 21.30)

6-“A Távola de Rocha”, de Samuel G. Barbosa – Assistente de Paulo Rocha durante 10 anos, Samuel Barbosa dedica esta sua primeira longa-metragem ao autor de “Os Verdes Anos”, “Mudar de Vida” e “A Ilha dos Amores”, e um dos nomes mais singulares do Cinema Novo português. O realizador fala com atores que trabalharam com Paulo Rocha, revela e comenta o seu processo criativo e conta a sua própria experiência de rodagem com ele. (Director’s Cut. Dia 28 de Agosto, Cinemateca 19.00/Dia 30 de Agosto, Cinemateca, 21.30)

7-“Hopper/Welles”, de Orson Welles – Em 1970, Dennis Hopper estava a tentar montar “The Last Movie”, quando Orson Welles lhe telefonou para lhe dar um pequeno papel em “O Outro Lado do Vento”, acabando por o filmar numa longa conversa que ficou inédita. Esta seria, anos mais tarde, montada pelos responsáveis do “salvamento” de “O Outro Lado do Vento” e estreada em 2018 com o título “Hopper/Welles”. Nele, os dois realizadores e atores falam sobre cinema, política, violência e outros temas. (Director’s Cut. Dia 27 de Agosto, Cinemateca, 21.30/Dia 31 de Agosto, Cinemateca, 21.30)

8-“Kindred”, de Joe Marcantonio – Quando o namorado morre subitamente num acidente, Charlotte, que está grávida e ficou muito traumatizada, instala-se na mansão no campo que é propriedade da família daquele, onde pontificam a mãe e o seu enteado, que prometem cuidar dela até nascer o bebé, e herdeiro de tudo. Mas Charlotte suspeita que as intenções da família do namorado para a criança não são as melhores. Tamara Lawrance, Fiona Shaw e Jack Lowden interpretam este filme de terror à maneira clássica inglesa. (Boca do Inferno. Dia 31 de Agosto, Cinema Ideal, 18.00)

9-“Summer of Soul (… Or, When the Revolution Could Not Be Televised’)”, de Amir “Questlove” Thompson – Stevie Wonder, Nina Simone, Gladys Knight and the Pips ou B.B. King foram alguns dos artistas que atuaram no Festival Cultural de Harlem, que se realizou no verão de 1969, ao mesmo tempo que Woodstock, e celebrou a música, a cultura e a moda negra, ao longo de seis semanas. As imagens deste documentário sobre o acontecimento são inéditas. (Sessões Especiais. Dia 21 de Agosto, Cinema São Jorge-Sala Manoel de Oliveira, 21.00/Dia 29 de Agosto, Culturgest-Grande Auditório, 21.45)

10-“Paraíso”, de Sérgio Tréfaut – O Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, era a antiga residência oficial dos presidentes do Brasil, estando hoje instalado no edifício o Museu da República. Antes da pandemia, este local era também o ponto de encontro do pessoal da Seresta, um grupo de idosos apaixonados pelo canto e pela música brasileira. Neste novo documentário, Sérgio Tréfaut, regressado ao Brasil onde nasceu, presta homenagem a estas pessoas. (Sessões Especiais. Dia 6 de Setembro, Culturgest-Grande Auditório, 21.00/Pequeno Auditório, 21.30)