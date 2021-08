Jogo de estreias, jogo de oportunidades e jogo sem muito a perder. O Paços de Ferreira recebia o Tottenham, acabado de vencer o poderoso Manchester City, campeão inglês em título, no arranque da Premier League. A equipa da Capital do Móvel, dado assim os últimos resultados (o Paços tinha perdido 3-0 com o Boavista), e o claro favoritismo londrino, só tinha a ganhar no jogo da primeira mão do playoff da nova Conference League.

Nuno Espírito Santo, técnico dos spurs, não alinhou com nenhum dos jogadores que bateram os citizens. Jorge Simão, por seu lado, mantinha o sustento da equipa. Mesmo com jovens, suplentes e reforços (jogaram, por exemplo, Bryan Gil, Lo Celso, Romero, Gollini e Winks) não surpreendeu que o Tottenham tivesse mais posse de bola, que vale o que vale, mas foi sempre o lutador e voluntarioso Paços que chegou mais vezes perto do guarda-redes Gollini, mesmo que “perto” não signifique “muito perigo”.

O experiente Luiz Carlos para dar equilíbrio, Eustáquio e Nuno Santos para criar, Lucas e Ferreira para explorar e, sobretudo, Denilson a tentar escapar nas costas da defesa inglesa. Acabou por não ser o fugidio mas também corpulento Denilson a fazer golo, mas sim Lucas Silva, que se isolou após grande passe de Nuno Santos e não tremeu na cara do guarda-redes adversário, fazendo o 1-0 mesmo em cima do intervalo.

Na estreia em jogos oficiais contra equipas inglesas, o Paços de Ferreira entrou na segunda parte um pouco mais retraído, com a já esperada reação do Tottenham, que, convenhamos, foi mais um ameaço de reação. “Andaram por ali”, mas nada de mais. Os pacenses tentavam, quando tinham bola, fazê-la girar para depois tentar o ataque à profundidade, mas a prioridade da equipa de Jorge Simão era mesmo a estabilidade defensiva, fosse ela a pressionar um pouco de nada mais à frente ou recuar ao seu meio-campo. Encostada às cordas, a equipa portuguesa nunca esteve.

Num dos jogos mais históricos da história do Paços de Ferreira, uma equipa avaliada em 22 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, ganhou a uma que vale 704 milhões. Não jogaram os titulares dos spurs? E depois? Não tinham toda a pressão apesar de “chutarem para canto” esta Conference League? Não eram favoritos? Claro, mas claro que eram.

O Paços de Ferreira sonhou, fez um golo, pareceu ter o jogo controlado e vai a Londres desfrutar, mais uma vez sem pressão. Grande vitória.