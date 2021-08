O incidente que provocou um apagão em algumas zonas da Península Ibérica num domingo terá sido provocado por um fogo em França que obrigou a desligar a interconexão que estava a abastecer Espanha e Portugal.

O relatório mais recente da associação de operadores de rede europeus, a ENTSO-E, diz que causa a presumível da falha no sistema de transporte de eletricidade francês terá um incêndio florestal que se seguiu a uma onda de calor e altas temperaturas na região francesa dos Pirinéus.

O documento agora divulgado não refere uma descarga de água na linha de muito alta tensão feita por uma aeronave de combate aos fogos e que foi sinalizada pela Rede Elétrica Espanhola (REE) logo no próprio dia 24 de julho. E acrescenta que a está ainda em curso uma investigação mais aprofundada ao incidente que é classificado como importante.

Um fogo florestal gera poluição através de fumo e uma larga concentração de partículas, o que reduz a capacidade de isolamento e degrada as propriedades elétricas no ar, o que por sua vez pode provocar curtocircuitos e rupturas nas redes”.

A interrupção de fornecimento elétrico à Península Ibérica por parte de França obrigou Espanha e Portugal a desligar várias centrais elétricas de bombagem (que recorrem a eletricidade para produzir) e — no caso português aos grandes industriais para evitar o pior — uma apagão geral por incapacidade da rede para abastecer toda a procura existente naquele momento.

Pouco antes do incidente Espanha estava a importar 2.500 MW de eletricidade de França que por via das centrais nucleares consegue produzir energia mais barata que é aproveitada na Península Ibérica aos fins de semana quando a procura é mais reduzida. As medidas coordenadas pelas gestoras das redes elétricas dos três países permitiram repor a sincronia do sistema num prazo relativamente curto: 37 minutos em França, uma hora em Portugal e uma hora e meia em Espanha.