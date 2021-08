O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) renovou a acreditação como centro médico académico atribuída pela Joint Commission International (JCI), o que garante a manutenção do selo máximo de qualidade, anunciou esta sexta-feira esta unidade hospitalar sediada na Covilhã.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o CHUCB salienta que assegurou a manutenção daquele selo, num ano em que o Manual de Padrões de Acreditação da JCI para Hospitais foi atualizado com a sétima edição, publicada em janeiro de 2021, “englobando parâmetros mais direcionados e rigorosos no grau de exigência“.

“O certificado de acreditação agora obtido vigora entre 15 de julho de 2021 e 14 de julho 2024, constituindo o reconhecimento do mérito, envolvimento e profissionalismo dos colaboradores do CHUCB, mas também um referencial de confiança e segurança para os doentes e toda a comunidade”, aponta o CHUCB.

De acordo com o referido, face aos condicionalismos decorrentes do contexto pandémico, o procedimento de avaliação decorreu em formato virtual, com uma equipa externa de auditores formada por dois médicos, uma enfermeira e um administrador.

Na avaliação foram examinados 1.300 parâmetros, divididos em três grandes grupos: Padrões Centrados no Doente, Padrões para a Gestão das Organizações de Saúde e Padrões de Centro Médico Académico.

Segundo sublinha, “o resultado confirmou que o CHUCB cumpre os critérios e orientações internacionais de qualidade ao nível dos cuidados prestados no atendimento do doente, no campo da investigação e ensino das ciências da saúde, bem como na gestão organizacional”.

Acreditado pela JCI desde 2010, o CHUCB assumiu sempre este compromisso em equipa, consciente de que o cumprimento dos indicadores e padrões de excelência só são possíveis pela cultura de cooperação institucional, elevado empenho, dedicação e profissionalismo de todos os colaboradores, em particular daqueles que mais diretamente estão envolvidos no contínuo processo de acreditação e certificação da instituição”, acrescenta.

O CHUCB tem sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão, abrangendo ainda a área do concelho de Belmonte.