Alex Gorsky vai deixar de ser o diretor executivo da gigante farmacêutica Johnson&Johnson, que tem a vacina Janssen, a partir de 3 de junho e passará a pasta ao número dois da empresa, Joaquin Duato.

Alex Gorsky, 61 anos, justificou a saída da Johson&Johnson com questões de saúde na sua família. No entanto, diz-se “otimista” com o futuro da empresa, mesmo tendo em conta os “desafios” provocados pela pandemia de Covid-19.

Já Joaquin Duato, 59 anos, garantiu que a liderança será em tudo semelhante à do seu antecessor, mas herda duas polémicas por resolver: os efeitos secundários raros associados à vacina da farmacêutica contra a Covid-19; e as alegações de que o pó de talco da Johnson&Johnson é cancerígeno, estando na origem de quadros de mesotelioma.