O partido Chega saúda o “alívio das restrições” devidas à pandemia de Covid-19, anunciadas esta sexta-feira pelo Governo, mas defende ser “fundamental ir muito mais longe”, criticando a manutenção da exigência de testes na restauração e hotelaria.

Em nota enviada às redações, a Direção Nacional do partido liderado por André Ventura apontou que se continuam a manter “restrições absolutamente absurdas, como a exigência de testes feitos nos restaurantes e estabelecimentos hoteleiros”.

Apesar de saudar o “alívio das restrições” anunciadas esta sexta-feira pelo Governo, o Chega considera que “é fundamental ir muito mais longe”.

Continua a faltar um pacote robusto de apoios de natureza financeira e fiscal, que cubra as perdas gigantescas que muitos setores tiveram no último ano e meio”, destacou ainda o partido.

Para o Chega, o Governo “insiste em adotar medidas com calendários puramente eleitoralistas” referindo-se à proximidade com as eleições autárquicas, agendadas para 26 de setembro.

Portugal vai deixar de estar em estado de calamidade devido à pandemia de Covid-19 e passa a estado de contingência, anunciou esta sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que enfatizou a evolução positiva.

A alteração, bem como as outras medidas esta sexta-feira anunciadas para os diferentes setores de atividade, entra em vigor a partir de segunda-feira, 23 de agosto, quase duas semanas antes do prazo de 05 de setembro fixado pelo governo quando apresentou em 29 de julho as três fases do plano.

Os restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e de 15 pessoas por grupo em esplanadas, segundo as novas restrições contra a Covid-19.

Os transportes públicos vão deixar de ter limite de lotação a partir de segunda-feira enquanto os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de 01 de setembro.

A lotação máxima das lojas vai aumentar das atuais cinco pessoas por 100 metros quadrados para oito pessoas.