O cantor britânico Ed Sheeran anunciou aquele que será o seu quarto álbum de estúdio, de nome “=” (“Equals”, que pode significar “Igual a” ou “Iguais”) e revelou mais uma das músicas que o comporá. “Visiting Hours” é dedicada ao seu amigo que morreu este ano e é “uma das mais importantes canções” do novo álbum, afirma o compositor no Instagram, esta quinta-feira, numa publicação onde revela um vídeo no qual a música é tocada numa igreja no Reino Unido.

Após “+” (2011), “x” (2014) e “÷” (2017) — este último contendo a canção mais ouvida de sempre nas plataformas de streaming (“Shape of You”) — o artista de 30 anos embarcou desde junho de 2017 num “longo processo”, durante o qual passou por “amor, perda, vida nova, tristeza”, conta na rede social.

Nunca estive tão orgulhoso de um corpo de trabalho, ou mais animado/nervoso por todos vocês o ouvirem”, admite.

Na publicação, são revelados os nomes dos 14 singles que farão parte desta obra, com lançamento previsto para 29 de outubro deste ano, incluindo “Bad Habits”, a primeira canção do novo disco já revelada em junho e que atingiu o primeiro lugar do top 10 do Reino Unido.