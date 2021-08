O hospital de dia para doentes oncológicos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga vai regressar a Aveiro, após ter sido deslocado para Águeda devido à pandemia, anunciou esta sexta-feira a administração.

“A partir da próxima segunda-feira, o hospital de dia de Oncologia voltará a funcionar na unidade de Aveiro, em instalações autónomas, numa estrutura modular pré-fabricada, com todas as condições que permitem manter a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos doentes”, informa uma nota hospitalar.

O “hospital de dia” esteve temporariamente a funcionar na unidade de Águeda, o que foi justificado pela necessidade, após a declaração de pandemia, de realizar ajustes na organização dos cuidados prestados ao doente oncológico do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que agrega os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, explica que essa transferência temporária teve como objetivo “manter o doente oncológico em zonas livres de Covid, bem como criar uma enfermaria para doentes com Covid-19, o que implicou que as instalações físicas do hospital de dia de Oncologia fossem temporariamente transferidas para o Hospital de Águeda”.

