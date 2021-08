Um incêndio deflagrou esta sexta-feira na zona da alta de Lisboa, nas imediações do IP 7 (Eixo Norte-Sul), uma das estradas mais movimentadas da capital portuguesa, confirmou ao Observador uma fonte oficial do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Por volta das 17h30, o sítio da Proteção Civil na internet já dava conta de que o incêndio tinha sido dominado e se encontrava em resolução. Não há registo de vítimas.

De acordo com as informações recolhidas antes das 17h junto dos bombeiros, o incêndio esteve ativo na zona da avenida Glicínia Quartin, uma estrada separada do Eixo Norte-Sul por uma faixa de mato com menos de 100 metros de largura.

Imagens divulgadas pelo Correio da Manhã mostram as chamas a consumirem uma parte daquela faixa de terreno e a alcançarem a parte superior do túnel da Ameixoeira, por cima do Eixo Norte-Sul.

De acordo com os Sapadores Bombeiros de Lisboa, estiveram no terreno 30 operacionais apoiados por 8 viaturas. Não foi acionado qualquer meio aéreo para apoiar o combate às chamas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR