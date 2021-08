Luís Filipe Vieira disse não ter 160 milhões de euros para pagar a dívida ao Novo Banco, contraída em 2011 com Ricardo Salgado, avança o Correio da Manhã. Assim, o antigo presidente do Benfica pretende entregar as ações da Promovalor para saldar a dívida.

O Conselho de Administração do Novo Banco está a estudar o que pode fazer com a dívida e os ativos da sociedade Promovalor. Se executar os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC), o banco fica dono de mais de 96% do capital da sociedade, refere o jornal.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito aos grandes devedores do Novo Banco, Luís Filipe Vieira disse à deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua: “Se quiser, nem as pago”, referindo-se aos VMOC, lembra o CM.