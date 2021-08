A Mercadona, retalhista espanhola que ainda só está presente no norte e centro de Portugal, deu um passo decisivo para a entrada na região de Lisboa: abriu 100 vagas para as futuras lojas de Setúbal e Montijo – prometendo “salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia”, além de uma política de recursos humanos “diferenciada” que aposta, diz a empresa, na evolução dentro da empresa e na “formação constante”.

Estas novas lojas, com abertura prevista para 2022, serão as primeiras duas lojas da Mercadona na Grande Lisboa. A Mercadona conta com 24 lojas em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo – já foram inauguradas quatro das nove lojas previstas para 2021, na região norte e centro. Este ano, a empresa prevê investir 150 milhões de euros e recrutar um total de 600 pessoas, segundo comunicado de imprensa.

Entre essas irão estar 100 vagas de part-time e full-time, para juntar “uma equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e em linha com a visão da empresa, para alcançar os objetivos do projeto comum, prestando um bom serviço ao “chefe” (cliente) e garantindo qualidade e estabilidade laboral”, acrescenta a empresa que abriu as primeiras lojas em Portugal em 2019.

Os interessados devem apresentar candidatura nesta ligação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Mercadona já assegurou um centro de distribuição em Almeirim, zona de Santarém, o que vai permitir criar uma base crucial para a expansão para a região centro-sul e sul, incluindo a região mais populosa do país, a Grande Lisboa. Esse centro de distribuição deverá começar a ser construído ainda este ano.

Em 2020, ano em que apesar da pandemia abriram 10 lojas em Portugal, a empresa faturou 186 milhões de euros. Nesse mesmo ano, criou 800 novos empregos, terminando o exercício com uma equipa de 1.700 colaboradores e um investimento de 113 milhões de euros.